Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал о планах на будущее
20 февраля в Санкт-Петербурге прошел брифинг медийной группы «Патриот». Владимир Самсонов, ставший его участником, рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
Участники пресс-конференции обсудили армейскую жизнь в России, празднование Дня защитника Отечества и другие вопросы. Мероприятие проходило в здании по Приморскому проспекту.
Участники пресс-конференции обсудили армейскую жизнь в России, празднование Дня защитника Отечества и другие вопросы. Мероприятие проходило в здании по Приморскому проспекту.
«Завтра я дам концерт на собрании Черноморского флота в Севастополе. В этот же день пройдет еще благотворительное выступление. 28 февраля, в свой день рождения, я хочу видеть всех своих друзей в «Колизее». Помимо песен обещаю вам много сюрпризов. 21 марта в честь одного певца из Эстонии я исполню несколько его композиций в филармонии в сопровождении симфонического оркестра», - цитирует «Ньюс-Информ» Самсонова.
Культура
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 19:30