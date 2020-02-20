Королева Елизавета II передумала лишать привилегий принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри со своей женой Меган Маркл находятся в стадии выхода из королевской семьи. Королева Елизавета II поддержала решение внука и невестки, одновременно с этим дав понять, что в таком случае они лишатся всех привилегий, но спустя время внезапно передумала.
Уже первого апреля пара перестанет быть членами королевской семьи, и начнут действовать все соглашения между ней и Букингемским дворцом. Но 20 февраля источники, приближенные к Королевскому высочеству, сообщили, что королева Елизавета II резко пересмотрела свое решение и не собирается в ближайший год лишать монарших привилегий герцога и герцогиню Сассекских, а даст им «переходный период» в течение которого будут приняты финальные решения о полномочиях и титулах супругов.
Ранее сообщалось о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Канаду.
Уже первого апреля пара перестанет быть членами королевской семьи, и начнут действовать все соглашения между ней и Букингемским дворцом. Но 20 февраля источники, приближенные к Королевскому высочеству, сообщили, что королева Елизавета II резко пересмотрела свое решение и не собирается в ближайший год лишать монарших привилегий герцога и герцогиню Сассекских, а даст им «переходный период» в течение которого будут приняты финальные решения о полномочиях и титулах супругов.
Ранее сообщалось о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Канаду.
В мире
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:21