АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Александр Жулин: "Медведева не сообщила Тутберидзе о смене тренера из-за её реакции"

Фигурист Александр Жулин считает, что Евгения Медведева совершила некрасивый поступок, сменив тренера и ничего не объяснив. Он уверен, что это случилось из-за страха спортсменки перед Этери Тутберидзе, которая могла очень эмоционально отреагировать на данную новость.

Фигурист Александр Жулин считает, Евгения Медведева и Этери Тутберидзе уже не держат друг на друга зла. И всё же в 2018 году у них были взаимные претензии. После получения серебряной медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане спортсменка поменяла тренера. Это произошло очень резко и она не поблагодарила наставницу за совместную работу.

«По какой причине Евгения не решилась подарить цветы и отблагодарить Тутберидзе? Видимо из-за страха, что тренер могла слишком эмоционально отреагировать на данную новость. Порой она не может сдержаться, чтобы не отреагировать слишком резко», — прокомментировал сложившуюся ситуацию фигурист.

У него хорошие отношения с Медведевой и с Тутберидзе, поэтому фигурист в курсе развития конфликта. В талантливой спортсменке в определённый момент взыграло чувство ревности, поскольку тренер предпочла обучать новую ученицу — Загитову. Вероятнее всего, смена наставника пошла ей на пользу. Теперь она не обращает внимание на соперниц, из-за этого и тренировки проходят в более спокойной обстановке. Фигурист считает, конфликт уже исчерпан, однако кому-то другому выгодно подпитывать его.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из…
Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на…
Юлия Чичерина прокомментировала слова Андрея Макаревича о "торжестве агрессивной бездарности" в…
Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула пиджак, все заметили внезапно подросшую…
Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин…
Врачи перечислили факторы, мешающие мужчине стать…
Александр Панайотов регулярно "трудится" над рождением…
Драку Максима Виторгана с Константином Богомоловым высмеяли в…
Хейли Бибер заявила, что навредила себе противозачаточными…
Ирина Шейк поздравила с днём рождения фотографа Мерта…
«Её держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой телеведущей Ксении…
Любовь Успенская сделала откровенное признание после конфликта с дочерью Татьяной…
Александр Жулин: "Медведева не сообщила Тутберидзе о смене тренера из-за её…
Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на…
В Samsung объяснили, почему владельцы фирменных смартфонов получили странные…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал о планах на…
Королева Елизавета II передумала лишать привилегий принца Гарри и Меган…
«Заботливый и терпеливый хозяин»: Алексей Воробьев рассказал о приключениях своего…
Губернаторы рассказали о беседе с Владимиром…
Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза…
Kia и Hyundai разработали смарт-систему переключения…
Елизавета Пескова не считает себя…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал об армейской…
В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты…
В Сети появились шпионские снимки Renault Kangoo 2020 из…
Евгений Плющенко посоветовал российским фигуристкам-призеркам сменить…
Андрей Макаревич рассказал о «произволе суда и торжестве серости» в…
Кинологи назвали 6 агрессивных пород собак, с которыми сложно справиться…
Просмотреть все новости