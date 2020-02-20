Александр Жулин: "Медведева не сообщила Тутберидзе о смене тренера из-за её реакции"

«По какой причине Евгения не решилась подарить цветы и отблагодарить Тутберидзе? Видимо из-за страха, что тренер могла слишком эмоционально отреагировать на данную новость. Порой она не может сдержаться, чтобы не отреагировать слишком резко», — прокомментировал сложившуюся ситуацию фигурист.





Фигурист Александр Жулин считает, Евгения Медведева и Этери Тутберидзе уже не держат друг на друга зла. И всё же в 2018 году у них были взаимные претензии. После получения серебряной медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане спортсменка поменяла тренера. Это произошло очень резко и она не поблагодарила наставницу за совместную работу.У него хорошие отношения с Медведевой и с Тутберидзе, поэтому фигурист в курсе развития конфликта. В талантливой спортсменке в определённый момент взыграло чувство ревности, поскольку тренер предпочла обучать новую ученицу — Загитову. Вероятнее всего, смена наставника пошла ей на пользу. Теперь она не обращает внимание на соперниц, из-за этого и тренировки проходят в более спокойной обстановке. Фигурист считает, конфликт уже исчерпан, однако кому-то другому выгодно подпитывать его.