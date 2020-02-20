В Сети появились шпионские снимки Renault Kangoo 2020 из Швеции





На данный момент фирма Renault занимается модернизацией компактной модели Kangoo. Судя по шпионским фотографиям закамуфлированного LCV, бренд далеко продвинулся в этом деле. Эксперты заметили, что новинка существенно увеличилась в габаритах по сравнению с предыдущим поколением. По мнению производителя, такие перемены позволят малотоннажному автомобилю соперничать с популярными Volkswagen Caddy и Ford Transit Connect.Известно, что обновление вскоре затронет и Kangoo Z.E. с нулевым уровнем выбросов. 10-летний опыт в разработке электрокаров должен пойти на руку компании, которая собирается выпустить экологичную машину с увеличенным запасом хода. При этом, звание самой реализуемой марки останется у дизельной Kangoo, которая позволяет владельцам сэкономить на потреблении топлива. О технических характеристиках известно немного кроме наличия 1,5-литрового "дизеля" dCi.