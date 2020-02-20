В Сети появились шпионские снимки Renault Kangoo 2020 из Швеции
Renault Kangoo считается самым популярным малотоннажным грузовым автомобилем в мире, поэтому в планах компании наметилось обновление серии. В Сети также появились шпионские снимки модели 2020 года, которая проходит тесты на дорогах Швеции.
На данный момент фирма Renault занимается модернизацией компактной модели Kangoo. Судя по шпионским фотографиям закамуфлированного LCV, бренд далеко продвинулся в этом деле. Эксперты заметили, что новинка существенно увеличилась в габаритах по сравнению с предыдущим поколением. По мнению производителя, такие перемены позволят малотоннажному автомобилю соперничать с популярными Volkswagen Caddy и Ford Transit Connect.
Известно, что обновление вскоре затронет и Kangoo Z.E. с нулевым уровнем выбросов. 10-летний опыт в разработке электрокаров должен пойти на руку компании, которая собирается выпустить экологичную машину с увеличенным запасом хода. При этом, звание самой реализуемой марки останется у дизельной Kangoo, которая позволяет владельцам сэкономить на потреблении топлива. О технических характеристиках известно немного кроме наличия 1,5-литрового "дизеля" dCi.
На данный момент фирма Renault занимается модернизацией компактной модели Kangoo. Судя по шпионским фотографиям закамуфлированного LCV, бренд далеко продвинулся в этом деле. Эксперты заметили, что новинка существенно увеличилась в габаритах по сравнению с предыдущим поколением. По мнению производителя, такие перемены позволят малотоннажному автомобилю соперничать с популярными Volkswagen Caddy и Ford Transit Connect.
Известно, что обновление вскоре затронет и Kangoo Z.E. с нулевым уровнем выбросов. 10-летний опыт в разработке электрокаров должен пойти на руку компании, которая собирается выпустить экологичную машину с увеличенным запасом хода. При этом, звание самой реализуемой марки останется у дизельной Kangoo, которая позволяет владельцам сэкономить на потреблении топлива. О технических характеристиках известно немного кроме наличия 1,5-литрового "дизеля" dCi.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:37