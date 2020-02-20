АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Роза Сябитова не рекомендует радовать мужчин "секс-подарками" на 23 февраля

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова затронула тему празднования Дня защитника Отечества, так как событие часто разочаровывает мужчин. Поэтому телезвезда не рекомендует радовать представителей сильного пола "секс-подарками" на 23 февраля

Роза Сябитова дала несколько советов девушкам. По мнению телесвахи, слабый пол зачастую грешит тем, что покупает презент для своих любимых по собственному усмотрению, а не учитывает предпочтения спутников жизни. Предполагается, что нужно дарить те вещи, которые сделают человека счастливым либо послужат ему в практическом смысле. Поэтому носки и бритва хотя считаются традиционными, все же не вызывают у мужчин чувства праздника.

Не оценят они и сексуальные подарки, которые даже могут испортить отношения. Сябитова добавила: "Надо быть готовой к тому, что после этой ночи любви можно очень даже удивиться фантазиям супруга". Ведущая шоу "Давай поженимся" рекомендует обсудить подарок с возлюбленным заранее, или же сделать сюрприз, руководствуясь увлечениями мужа или советами его друзей. Тогда пара сможет избежать недопонимания и неловких ситуаций.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Заботливый и терпеливый хозяин»: Алексей Воробьев рассказал о приключениях своего…
Губернаторы рассказали о беседе с Владимиром…
Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза…
Kia и Hyundai разработали смарт-систему переключения…
Елизавета Пескова не считает себя…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал об армейской…
В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты…
В Сети появились шпионские снимки Renault Kangoo 2020 из…
Евгений Плющенко посоветовал российским фигуристкам-призеркам сменить…
Андрей Макаревич рассказал о «произволе суда и торжестве серости» в…
Кинологи назвали 6 агрессивных пород собак, с которыми сложно справиться…
Роза Сябитова не рекомендует радовать мужчин "секс-подарками" на 23…
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли избавилась от сходства с…
Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в…
В Германии археологи нашли древнеримский кинжал времен Иисуса…
«У него будут романы на стороне»: Экстрасенс Саона предсказала будущее Алексея Чумакова и Юлии…
Ученые из Красноярска разработали метод бюджетного производства ядерных…
Карина Мишулина о состоянии матери: «Она не пришла в себя после скандала с…
Археологи из Италии утверждают, что нашли саркофаг основателя Рима…
В Германии издадут кризисную книгу рецептов на случай отключения…
Ученые назвали вредные для здоровья…
Обнаружены патенты, подтверждающие редизайн "Русского Прадо" от…
Гастроэнтерологи рассказали, почему кальций не усваивается организмом…
Сергей Гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного…
В Великобритании врачи смогут не оказывать помощь сексистам, расистам и…
Марго Робби «передаст» роль Харли Квинн более молодой…
АвтоВАЗ скоро начнет производство Lada Xray в новом ярком…
Диетолог Михаил Вишталюк рассказал об идеальной диете для жителей…
Просмотреть все новости