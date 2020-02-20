Роза Сябитова не рекомендует радовать мужчин "секс-подарками" на 23 февраля





Роза Сябитова дала несколько советов девушкам. По мнению телесвахи, слабый пол зачастую грешит тем, что покупает презент для своих любимых по собственному усмотрению, а не учитывает предпочтения спутников жизни. Предполагается, что нужно дарить те вещи, которые сделают человека счастливым либо послужат ему в практическом смысле. Поэтому носки и бритва хотя считаются традиционными, все же не вызывают у мужчин чувства праздника.Не оценят они и сексуальные подарки, которые даже могут испортить отношения. Сябитова добавила: "Надо быть готовой к тому, что после этой ночи любви можно очень даже удивиться фантазиям супруга". Ведущая шоу "Давай поженимся" рекомендует обсудить подарок с возлюбленным заранее, или же сделать сюрприз, руководствуясь увлечениями мужа или советами его друзей. Тогда пара сможет избежать недопонимания и неловких ситуаций.