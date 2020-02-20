Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли избавилась от сходства с Хюррем





Судя по фотографиям в Instagram, актриса избавилась от мимических морщин, покрасила волосы, похудела, увеличила объем губ. Преображения оказались столь разительными, что некоторые поклонники не сразу узнали Узерли. Хейтеры вообще обвинили звезду в многочисленных пластических операциях.Ходят слухи, что актриса увеличила грудь, подкорректировала форму носа, сделала круговую подтяжку лица и липосакцию. Знаменитость и ее представители не комментируют информацию. Специалисты в области красоты не нашли признаков операции, но допустили, что Узерли прибегает к инъекциям ботокса. Это доказывают и периодически появляющиеся в Сети снимки, на которых звезда запечатлена с изуродованными силиконом губами. «Новая Хюррем» у многих стала вызывать отвращение.