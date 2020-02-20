В Германии археологи нашли древнеримский кинжал времен Иисуса Христа
В Германии в римской гробнице обнаружен уникальный кинжал, принадлежавший древнему воину. Раритет датируется I веком нашей эры и был популярен в период рождения Иисуса Христа.
Помимо кинжала были найдены ножны для его хранения и пояс, на который он крепился. Рукоятка оружия была продумана до мелочей: ее украшали серебряные нити, вставки из красной эмали и красного стекла. Согласно результатам анализа, эмаль была изготовлена из смеси различных минералов, плавящихся под воздействием высоких температур и образовавших в процессе стеклоподобный материал. Рукоять состоит из нескольких деталей, соединенных между собой восемью штырями. Лезвие отлито различными видами стали, которые были приварены друг к другу в кузнице. Оружие принадлежало римским пехотинцам и использовалось в ближнем бою. Называлось оно на латыни "Pugio" и принадлежало к типу кинжалов "Vindonissa".
Пояс тоже был украшен. Его кожа облицована бронзовыми и латунными пластинами, покрытие которых состояло из олова, чтобы внешне казалось, будто он сделан из более дорогого серебра. На ремне также имеется два крючка, на которые кинжал вешали с помощью петель, а также льняная прострочка. Реставраторы 9 месяцев делали все, чтобы придать артефактам первоначальный вид, а потом показали находку широкой публике.
Помимо кинжала были найдены ножны для его хранения и пояс, на который он крепился. Рукоятка оружия была продумана до мелочей: ее украшали серебряные нити, вставки из красной эмали и красного стекла. Согласно результатам анализа, эмаль была изготовлена из смеси различных минералов, плавящихся под воздействием высоких температур и образовавших в процессе стеклоподобный материал. Рукоять состоит из нескольких деталей, соединенных между собой восемью штырями. Лезвие отлито различными видами стали, которые были приварены друг к другу в кузнице. Оружие принадлежало римским пехотинцам и использовалось в ближнем бою. Называлось оно на латыни "Pugio" и принадлежало к типу кинжалов "Vindonissa".
Пояс тоже был украшен. Его кожа облицована бронзовыми и латунными пластинами, покрытие которых состояло из олова, чтобы внешне казалось, будто он сделан из более дорогого серебра. На ремне также имеется два крючка, на которые кинжал вешали с помощью петель, а также льняная прострочка. Реставраторы 9 месяцев делали все, чтобы придать артефактам первоначальный вид, а потом показали находку широкой публике.
Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 17:50