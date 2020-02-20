АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

В Германии археологи нашли древнеримский кинжал времен Иисуса Христа

В Германии в римской гробнице обнаружен уникальный кинжал, принадлежавший древнему воину. Раритет датируется I веком нашей эры и был популярен в период рождения Иисуса Христа.
В Германии археологи нашли древнеримский кинжал времен Иисуса Христа

Помимо кинжала были найдены ножны для его хранения и пояс, на который он крепился. Рукоятка оружия была продумана до мелочей: ее украшали серебряные нити, вставки из красной эмали и красного стекла. Согласно результатам анализа, эмаль была изготовлена из смеси различных минералов, плавящихся под воздействием высоких температур и образовавших в процессе стеклоподобный материал. Рукоять состоит из нескольких деталей, соединенных между собой восемью штырями. Лезвие отлито различными видами стали, которые были приварены друг к другу в кузнице. Оружие принадлежало римским пехотинцам и использовалось в ближнем бою. Называлось оно на латыни "Pugio" и принадлежало к типу кинжалов "Vindonissa".

Пояс тоже был украшен. Его кожа облицована бронзовыми и латунными пластинами, покрытие которых состояло из олова, чтобы внешне казалось, будто он сделан из более дорогого серебра. На ремне также имеется два крючка, на которые кинжал вешали с помощью петель, а также льняная прострочка. Реставраторы 9 месяцев делали все, чтобы придать артефактам первоначальный вид, а потом показали находку широкой публике.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в…
В Германии археологи нашли древнеримский кинжал времен Иисуса…
«У него будут романы на стороне»: Экстрасенс Саона предсказала будущее Алексея Чумакова и Юлии…
Ученые из Красноярска разработали метод бюджетного производства ядерных…
Карина Мишулина о состоянии матери: «Она не пришла в себя после скандала с…
Археологи из Италии утверждают, что нашли саркофаг основателя Рима…
В Германии издадут кризисную книгу рецептов на случай отключения…
Ученые назвали вредные для здоровья…
Обнаружены патенты, подтверждающие редизайн "Русского Прадо" от…
Гастроэнтерологи рассказали, почему кальций не усваивается организмом…
Сергей Гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного…
В Великобритании врачи смогут не оказывать помощь сексистам, расистам и…
Марго Робби «передаст» роль Харли Квинн более молодой…
АвтоВАЗ скоро начнет производство Lada Xray в новом ярком…
Диетолог Михаил Вишталюк рассказал об идеальной диете для жителей…
"Не давите на мои чувства": Юрий Антонов попросил не спрашивать его о сыне…
Ученые из Франции раскрыли секрет внутреннего содержимого мумий древнеегипетских…
Андрей Григорьев-Апполонов поддержал версию Александры Куцевол по поводу невменяемости Олега…
Сотрудники ГИБДД начали выявлять злостных неплательщиков штрафов в…
Елена Проклова намерена посетить пластического…
Дана Борисова рассказала об аборте от начальника в книге «Жизнь под…
Названы 10 продуктов для снижения уровня холестерина в…
Сменившая имидж Анна Седокова: "99% людей сказали, что я пожалею о…
Врач рассказал о причинах неэффективного функционирования поджелудочной…
Близкие люди из окружения Аллы Пугачёвой не знают о наличии долгов певицы перед Пенсионным…
Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала в…
"Волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире": Лолита Милявская поддержала фонд Чулпан Хаматовой "Подари…
СЭПО прекращает производство холодильников «Саратов» из-за…
Просмотреть все новости