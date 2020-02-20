Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в Госдуме»

«С какой стороны не посмотрю, не представляю Сергея в Госдуме. Шнуров обладает определенным набором качеством и должен заниматься своим делом, а точнее творчеством. Он может петь и писать, а политику пусть лучше оставит политикам», - сказала Коган.







Шнуров неоднократно допускал, что может заняться политикой, если его попросят соотечественники. 20 февраля певец официально вступил в ряды членов петербургского отделения фракции. Лидер «Партии Роста» Борис Титов лично представил его однопартийцам, которые встретили артиста дружными аплодисментами.