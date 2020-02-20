Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в Госдуме»
Экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала вступление Сергея Шнурова в «Партию Роста». Певица призналась, что не видит музыканта в Госдуме России.
Шнуров неоднократно допускал, что может заняться политикой, если его попросят соотечественники. 20 февраля певец официально вступил в ряды членов петербургского отделения фракции. Лидер «Партии Роста» Борис Титов лично представил его однопартийцам, которые встретили артиста дружными аплодисментами.
Шнуров неоднократно допускал, что может заняться политикой, если его попросят соотечественники. 20 февраля певец официально вступил в ряды членов петербургского отделения фракции. Лидер «Партии Роста» Борис Титов лично представил его однопартийцам, которые встретили артиста дружными аплодисментами.
«С какой стороны не посмотрю, не представляю Сергея в Госдуме. Шнуров обладает определенным набором качеством и должен заниматься своим делом, а точнее творчеством. Он может петь и писать, а политику пусть лучше оставит политикам», - сказала Коган.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 17:58