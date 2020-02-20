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Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в Госдуме»

Экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала вступление Сергея Шнурова в «Партию Роста». Певица призналась, что не видит музыканта в Госдуме России.
Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в Госдуме»

Шнуров неоднократно допускал, что может заняться политикой, если его попросят соотечественники. 20 февраля певец официально вступил в ряды членов петербургского отделения фракции. Лидер «Партии Роста» Борис Титов лично представил его однопартийцам, которые встретили артиста дружными аплодисментами.
«С какой стороны не посмотрю, не представляю Сергея в Госдуме. Шнуров обладает определенным набором качеством и должен заниматься своим делом, а точнее творчеством. Он может петь и писать, а политику пусть лучше оставит политикам», - сказала Коган.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 17:58

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