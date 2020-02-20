Карина Мишулина о состоянии матери: «Она не пришла в себя после скандала с Еремеевым»

«Впервые слышу о новой работе Еремеева, но, если честно, мне это не интересно. Мы выиграли все суды и доказали отсутствие всякого родства с ним. У меня много своих дел, и мне не важно, кто этот человек», - цитирует «СтарХит» дочь Мишулина.





Валентина Константиновна тяжело переживала заявление Еремеева, суды и публикации в прессе. Вдова Народного артиста несколько раз попадала в больницу, а в 2018 году перенесла инсульт. Сейчас она может ходить и разговаривать, но общее состояние здоровья оставляет желать лучшего. Слухи о том, что Еремеев станет новым ведущим шоу «На самом деле», заставили вдову Мишулина вновь вспомнить скандальную историю.