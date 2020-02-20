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Карина Мишулина о состоянии матери: «Она не пришла в себя после скандала с Еремеевым»

Карина Мишулина рассказала, что ее мать до сих пор не пришла в себя после скандала с Тимуром Еремеевым. Актер пытался доказать, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина.
Карина Мишулина о состоянии матери: «Она не пришла в себя после скандала с Еремеевым»

Валентина Константиновна тяжело переживала заявление Еремеева, суды и публикации в прессе. Вдова Народного артиста несколько раз попадала в больницу, а в 2018 году перенесла инсульт. Сейчас она может ходить и разговаривать, но общее состояние здоровья оставляет желать лучшего. Слухи о том, что Еремеев станет новым ведущим шоу «На самом деле», заставили вдову Мишулина вновь вспомнить скандальную историю.
«Впервые слышу о новой работе Еремеева, но, если честно, мне это не интересно. Мы выиграли все суды и доказали отсутствие всякого родства с ним. У меня много своих дел, и мне не важно, кто этот человек», - цитирует «СтарХит» дочь Мишулина.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 17:30

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