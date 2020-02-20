АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

В Германии издадут кризисную книгу рецептов на случай отключения электричества

В Германии издадут оригинальную поваренную книгу с рецептами, подобранными на случай отключения электричества. Все блюда готовятся быстро и на маленьком объеме воды. Автором идеи стало Министерство по защите населения при катастрофах.
В Германии издадут кризисную книгу рецептов на случай отключения электричества

В Германии участились случаи отключения света. В феврале прошлого года несколько дней более 30 тыс человек жили без электроэнергии из-за разрыва кабеля в Кепенике. В 2014 году зафиксировано 617,2 тыс аварий. Среднее время ремонта составило 133 минуты.
«Из-за природных катаклизмов и кибератак целые населенные пункты могут лишиться света. Для перехода на альтернативные, экологические источники уйдет время, поэтому наш справочник может быть интересен людям. Помните, что у каждого дома должен иметься неприкосновенный запас продуктов на 10 суток», - рассказал 69-летний Петер Венер, занятый подготовкой «Кризисной поваренной книги».

В расчете на человека каждый немец должен запастись сухофруктами, 3,5 кг риса или макарон, 20 литрами воды. В хозяйстве может пригодиться плитка с газовым баллоном, механическая мясорубка и книга рецептов. Стать соавторами издания могут 50 человек, выигравших в конкурсе лучших идей для приготовления блюд. Победителей ждут ценные призы.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 17:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в…
В Германии археологи нашли древнеримский кинжал времен Иисуса…
«У него будут романы на стороне»: Экстрасенс Саона предсказала будущее Алексея Чумакова и Юлии…
Ученые из Красноярска разработали метод бюджетного производства ядерных…
Карина Мишулина о состоянии матери: «Она не пришла в себя после скандала с…
Археологи из Италии утверждают, что нашли саркофаг основателя Рима…
В Германии издадут кризисную книгу рецептов на случай отключения…
Ученые назвали вредные для здоровья…
Обнаружены патенты, подтверждающие редизайн "Русского Прадо" от…
Гастроэнтерологи рассказали, почему кальций не усваивается организмом…
Сергей Гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного…
В Великобритании врачи смогут не оказывать помощь сексистам, расистам и…
Марго Робби «передаст» роль Харли Квинн более молодой…
АвтоВАЗ скоро начнет производство Lada Xray в новом ярком…
Диетолог Михаил Вишталюк рассказал об идеальной диете для жителей…
"Не давите на мои чувства": Юрий Антонов попросил не спрашивать его о сыне…
Ученые из Франции раскрыли секрет внутреннего содержимого мумий древнеегипетских…
Андрей Григорьев-Апполонов поддержал версию Александры Куцевол по поводу невменяемости Олега…
Сотрудники ГИБДД начали выявлять злостных неплательщиков штрафов в…
Елена Проклова намерена посетить пластического…
Дана Борисова рассказала об аборте от начальника в книге «Жизнь под…
Названы 10 продуктов для снижения уровня холестерина в…
Сменившая имидж Анна Седокова: "99% людей сказали, что я пожалею о…
Врач рассказал о причинах неэффективного функционирования поджелудочной…
Близкие люди из окружения Аллы Пугачёвой не знают о наличии долгов певицы перед Пенсионным…
Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала в…
"Волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире": Лолита Милявская поддержала фонд Чулпан Хаматовой "Подари…
СЭПО прекращает производство холодильников «Саратов» из-за…
Просмотреть все новости