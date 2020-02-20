В Германии издадут кризисную книгу рецептов на случай отключения электричества

«Из-за природных катаклизмов и кибератак целые населенные пункты могут лишиться света. Для перехода на альтернативные, экологические источники уйдет время, поэтому наш справочник может быть интересен людям. Помните, что у каждого дома должен иметься неприкосновенный запас продуктов на 10 суток», - рассказал 69-летний Петер Венер, занятый подготовкой «Кризисной поваренной книги».





В Германии участились случаи отключения света. В феврале прошлого года несколько дней более 30 тыс человек жили без электроэнергии из-за разрыва кабеля в Кепенике. В 2014 году зафиксировано 617,2 тыс аварий. Среднее время ремонта составило 133 минуты.В расчете на человека каждый немец должен запастись сухофруктами, 3,5 кг риса или макарон, 20 литрами воды. В хозяйстве может пригодиться плитка с газовым баллоном, механическая мясорубка и книга рецептов. Стать соавторами издания могут 50 человек, выигравших в конкурсе лучших идей для приготовления блюд. Победителей ждут ценные призы.