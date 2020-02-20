Археологи из Италии утверждают, что нашли саркофаг основателя Рима Ромула

«Подобная гипотеза является новой и позволяет нам связать саркофаг с его культом. У нас нет надежды разыскать человеческие останки, так как захоронение было создано приблизительно через 4 века после смерти Ромула и является символом памяти», — прокомментировала находку археолог Патриция Фортини.

«Римский форум всё также даёт нам возможность увидеть новые сокровища», — отмечает специалист.





Археологами был обнаружен подземный храм с саркофагом, принадлежавший, согласно их утверждению, Ромулу. Местом открытия называют зону Комиция. Ранее здесь проходили народные собрания. Он сделан из горной породы туф, используемой во время строительства Капитолийского храма. В длину артефакт составляет 1,4 метра и располагается около древнего алтаря. Гробницу датируют VI веком до нашей эры. Стоит отметить, в ней не было найдено останков, свидетельствующих о существовании основателя Рима. По сообщению ежемесячного издания Wanted in Rome, объект может относиться не к Ромулу, а к его культу.Специалисты смогли найти гробницу благодаря исследованию документов, которые подготовил итальянский археолог Джокомо Бони в XIX веке. Директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо заявила, что читает данное открытие неординарным.