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Археологи из Италии утверждают, что нашли саркофаг основателя Рима Ромула

Археологи из Италии в ходе раскопок сделали неожиданное открытие. Согласно их утверждениям, был найден саркофаг знаменитого основателя Рима Ромула, в существовании которого сомневаются современные историки.

Археологами был обнаружен подземный храм с саркофагом, принадлежавший, согласно их утверждению, Ромулу. Местом открытия называют зону Комиция. Ранее здесь проходили народные собрания. Он сделан из горной породы туф, используемой во время строительства Капитолийского храма. В длину артефакт составляет 1,4 метра и располагается около древнего алтаря. Гробницу датируют VI веком до нашей эры. Стоит отметить, в ней не было найдено останков, свидетельствующих о существовании основателя Рима. По сообщению ежемесячного издания Wanted in Rome, объект может относиться не к Ромулу, а к его культу.
«Подобная гипотеза является новой и позволяет нам связать саркофаг с его культом. У нас нет надежды разыскать человеческие останки, так как захоронение было создано приблизительно через 4 века после смерти Ромула и является символом памяти», — прокомментировала находку археолог Патриция Фортини.

Специалисты смогли найти гробницу благодаря исследованию документов, которые подготовил итальянский археолог Джокомо Бони в XIX веке. Директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо заявила, что читает данное открытие неординарным.
«Римский форум всё также даёт нам возможность увидеть новые сокровища», — отмечает специалист.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:23

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