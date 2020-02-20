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Обнаружены патенты, подтверждающие редизайн "Русского Прадо" от УАЗа

Эксперты смогли обнаружить патенты на новый УАЗ "Патриот" в базе данных ФИПС. Находка подтверждает редизайн "Русского Прадо", который выпустят в 2021 году.

В базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности появился патент, который содержал наброски крыльев новой генерации УАЗ "Патриот". Известно, что производитель вскоре откажется от пластиковых расширителей колесных арок в пользу выштамповки. Это позволит избавиться от наиболее проблемного участка в плане коррозии. Перемены также коснутся и рамы, которая обзаведется зоной программируемой деформации. Более того, подвеска у "Русского Прадо" спереди станет независимой, а сзади - зависимой, но вместо рессор будут использоваться пружины.

Что касается спецификации, то под капотом будущего автомобиля можно найти атмосферный двигатель мощностью 145 л.с. или два турбомотора мощностью 150 и 170 л.с. В наличии также есть 6-диапазонные АКПП и МКПП. Обновленный УАЗ "Патриот" должен появиться в продаже во второй половине 2021 года. При этом, его стоимость увеличится на 5-8% по сравнению с предыдущим поколением. Самая доступная на сегодняшнее время модель "Патриота" стоит 841 тысячу рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:09

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