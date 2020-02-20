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Сергей гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного комплекса

Глава Республики Коми Сергей Гапликов, генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер и Председатель Совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк подписали соглашение о сотрудничестве по развитию лесного комплекса.

Их дальнейшая работа предполагает создание улучшенных условий для развития бизнеса и производства Республики Коми в лесной хозяйственной отрасли. Гапликов и Инвестиции, вложенные им в лесное хозяйство, помогут экономике Республике Коми, активно развивать этот важный сегмент экономики.
Сергей гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного комплекса

После подписания соглашения, стороны решили оценить инфраструктуру для дальнейшего строительства целлюлозного комбината в Республике Коми.
После окончания работ появится информация о лесных ресурсах для привлечения генерального инвестора в данный проект.

В 2019 году после поездки в Финляндию было принято решение построить целлюлозный комбинат на территории Республики Коми. Для успешной реализации проекта и решения важных вопросов, была создана рабочая группа.

Сергей Гапликов, 5 февраля 2020 года, пригласил в Сыктывкар представителей финских консалтинговых компаний, а так же ведущих производителей техники и оборудования в сфере лесного хозяйства. На встречу прибыли представители Посольства Финляндской Республики в Российской Федерации, Финско-Российской торговой палаты, Федерации лесной промышленности Финляндии, компаний «Valmet», Ponsse, Häggblom & Partners Ltd. Oy, Corporate Advisor Group (CAG), АО «ССИ Инжиниринг», Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Финская делегация на встрече с Сергеем Гапликовым утвердили сотрудничество с Республикой Коми в сфере развития лесного хозяйства и лесопромышленными предприятиями региона АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес», занимающими первенство. Рассмотрели проект строительства целлюлозного комбината , который заинтересовал финов.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:11

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