Ученые назвали вредные для здоровья киноэффекты





При просмотре фильмов в кинотеатре зрители часто жалуются на дискомфорт, тошноту, головокружение. Ученые из Калифорнийского университета обвинили в проблеме транстрав и хаотичное движение кадров. Дело в том, что любое изменение положения человека в пространстве фиксируется рецепторами, расположенными во внутреннем ухе, отвечающим за поддержание равновесия. У людей с хроническими заболеваниями фильм с такими трюками может вызвать судорожный приступ или помутнение сознания.3D и 5D изображения используются в кино для погружения зрителя внутрь события. Спецэффекты негативно влияют на зрительную систему, вызывают боль в затылке и резь в глазах, что уже доказали ученые из Технологического университета Эйндховена.