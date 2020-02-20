В Великобритании врачи смогут не оказывать помощь сексистам, расистам и гомофобам





Ведомство уточняет, что нововведения не будут распространяться на сотрудников неотложной помощи. В остальных случаях врач на законных основаниях сможет не принимать больного, если тот проявляет неуважение в любой форме. На данный момент отказ может последовать только из-за физического насилия и агрессии в адрес медика. Правило было введено после того как выяснилось, что 15% специалистов сталкивались с абьюзом.Согласно опросам, в прошлом году расизм стал самой распространенной формой дискриминации в медицинских учреждениях. Также поступало много сообщений о сексизме, нетерпимости к религии и сексуальной ориентации.