В Великобритании врачи смогут не оказывать помощь сексистам, расистам и гомофобам
Национальная служба здравоохранения Великобритании разрешила врачам не оказывать помощь пациентам, дискриминирующих их по какому-либо признаку. К таковым относятся расизм, сексизм, гомофобия и другие виды ущемления прав.
Ведомство уточняет, что нововведения не будут распространяться на сотрудников неотложной помощи. В остальных случаях врач на законных основаниях сможет не принимать больного, если тот проявляет неуважение в любой форме. На данный момент отказ может последовать только из-за физического насилия и агрессии в адрес медика. Правило было введено после того как выяснилось, что 15% специалистов сталкивались с абьюзом.
Согласно опросам, в прошлом году расизм стал самой распространенной формой дискриминации в медицинских учреждениях. Также поступало много сообщений о сексизме, нетерпимости к религии и сексуальной ориентации.
Ведомство уточняет, что нововведения не будут распространяться на сотрудников неотложной помощи. В остальных случаях врач на законных основаниях сможет не принимать больного, если тот проявляет неуважение в любой форме. На данный момент отказ может последовать только из-за физического насилия и агрессии в адрес медика. Правило было введено после того как выяснилось, что 15% специалистов сталкивались с абьюзом.
Согласно опросам, в прошлом году расизм стал самой распространенной формой дискриминации в медицинских учреждениях. Также поступало много сообщений о сексизме, нетерпимости к религии и сексуальной ориентации.
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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 17:00