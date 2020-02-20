Марго Робби «передаст» роль Харли Квинн более молодой актрисе
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн. Руководство Warner Bros собирается подобрать для нее более молодую актрису.
Фильм «Хищные птицы» Потрясающая история Харли Квинн» после премьеры возглавил прокат в России. Несмотря на хорошие рейтинги, сборы оказались не такими солидными. Среди комиксов DC самым прибыльной остается история похождений подружки Джокера. Возможно, именно с мизерной «кассой» связано решение студии о замене актрисы.
Обновленная Квинн может появиться в картине Мэтта Ривза «Бэтмен». В этом фильме уже заменили исполнителя главной роли, а значит его можно считать «перезапуском» киновселенной. В сиквеле «Отряда Самоубийц» Робби, вероятно, последний раз перевоплотиться в клоунессу.
Фильм «Хищные птицы» Потрясающая история Харли Квинн» после премьеры возглавил прокат в России. Несмотря на хорошие рейтинги, сборы оказались не такими солидными. Среди комиксов DC самым прибыльной остается история похождений подружки Джокера. Возможно, именно с мизерной «кассой» связано решение студии о замене актрисы.
Обновленная Квинн может появиться в картине Мэтта Ривза «Бэтмен». В этом фильме уже заменили исполнителя главной роли, а значит его можно считать «перезапуском» киновселенной. В сиквеле «Отряда Самоубийц» Робби, вероятно, последний раз перевоплотиться в клоунессу.
Культура
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:56