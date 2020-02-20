Марго Робби «передаст» роль Харли Квинн более молодой актрисе





Фильм «Хищные птицы» Потрясающая история Харли Квинн» после премьеры возглавил прокат в России. Несмотря на хорошие рейтинги, сборы оказались не такими солидными. Среди комиксов DC самым прибыльной остается история похождений подружки Джокера. Возможно, именно с мизерной «кассой» связано решение студии о замене актрисы.Обновленная Квинн может появиться в картине Мэтта Ривза «Бэтмен». В этом фильме уже заменили исполнителя главной роли, а значит его можно считать «перезапуском» киновселенной. В сиквеле «Отряда Самоубийц» Робби, вероятно, последний раз перевоплотиться в клоунессу.