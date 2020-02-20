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АвтоВАЗ скоро начнет производство Lada Xray в новом ярком цвете

Каталог цветовой гаммы АвтоВАЗа скоро пополнится новинкой, сообщают в пресс-службе производителя. Отечественный бренд собирается начать производство Lada Xray с новым ярким оттенком.

Дизайнерская команда АвтоВАЗа в который раз порадует российских автолюбителей новым цветом в линейке Lada. Известно, что ранее клиенты могли оценить новейший ярко-оранжевый "Марс" для Vesta SW Cross, а также золотисто-охристый "Янтарь" для Xray Cross. На этот раз, стандартная комплектация Xray получит яркий металлик"Лазурит", фотографии которого были опубликованы производителем. Известно, что подобные машины сошли с конвейера 18 февраля, а появятся в распоряжении дилеров в ближайшие месяцы. Эксперты сообщают, что доплата за новую цветовую гамму обойдется покупателю в 12 тысяч рублей.

Каталог оттенков серии Lada на сегодняшний день состоит из семи наименований: белый "Ледниковый", красный "Огненно-красный", серо-бежевый "Серый базальт", золотисто-охристый "Янтарь", светло-коричневый "Пума", черный "Черная жемчужина", серебристый "Платина". Отдельным случаем можно считать Lada Largus, который получил "Лазурно-синюю" расцветку. Стоит отметить, что совсем недавно началась реализация модернизированной Lada Vesta, которую оснастили бесступенчатой АКПП и мотором Renault H4Mk, чей кузов окрашен в ярко-синюю эмаль "Дайвинг".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

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