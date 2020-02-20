Диетолог Михаил Вишталюк рассказал об идеальной диете для жителей мегаполисов





Средиземноморская диета не вводит жесткие ограничения в питании, а потому легко переносится, помогая при этом улучшить здоровье и стать более энергичным. Основой диеты являются рыба и морепродукты, оливковое масло, овощи и фрукты, семечки и орехи, а также зелень. В разумных пределах допускается употребление красного сухого вина.Разновидностью средиземноморской диеты является скандинавская. Она снижает «плохой» холестерин, препятствуя появлению сердечно-сосудистых заболеваний, и включает в себя овощи (особенно капусту), ягоды, орехи и бобовые, мясо птицы, рыбу и морепродукты, масла и нежирные молочные продукты. Есть необходимо часто, но маленькими порциями. Такое деление рациона в течение дня полезно не только для фигуры, но и для общего здоровья. Под запрет при данной системе питания попадают полуфабрикаты, алкоголь, консервы, фаст-фуд, сладкое, жареное и копченое.Диетолог добавил, что питаться лучше дома, потому что полезные продукты утрачивают свои свойства из-за огромного количества жира и соли, которые используются при их приготовлении в заведениях. Готовую еду из магазинов тоже употреблять не желательно из-за усилителей вкуса, консервантов и красителей в составе. Любые вредные соусы, такие как майонез и кетчуп, стоит заменить на оливковое масло, содержащее полезные микроэлементы. Кроме этого, оно повышает иммунитет и способствует усвоению жирорастворимых витаминов.