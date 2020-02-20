Андрей Григорьев-Апполонов поддержал версию Александры Куцевол по поводу невменяемости Олега Яковлева

«В данных документах на самом деле упоминается имя. И мне также известно, что Андрей очень помогал Саше Куцевол в ситуации с судебными разбирательствами о наследстве. Он давал ей деньги на суды и предлагал мне урегулировать вопрос с помощью мирного соглашения. Однако я не верю, что Андрей Григорьев-Апполонов смог бы такое сделать со своим другом, поскольку Олег очень любил его», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Роман Радов.





За наследство Олега Яковлева борются сразу несколько человек: его сестра Дора, друг Роман, а также его фактическая супруга Александра Куцевол. Последняя старается доказать, что заключила брак с Яковлевым на законных основаниях и является полноценной наследницей, но ранее уже была уличена в мошенничестве по подделке документов. В свою очередь, законный наследник исполнителя Роман Радов рассказал, в данной ситуации на сторону фактической супруги Яковлева внезапно встал певец Андрей Григорьев-Апполонов. Его имя фигурирует в разных документах, которые связаны с наследством и судебными тяжбами. При этом мужчина не понимает, почему звезде захотелось поддержать Куцевол, являющейся в его глазах настоящей аферисткой.Из документов, в которых упоминается имя исполнителя, следует, что певец не против версии по поводу невменяемого состояния Яковлева. Радов также считает, что в деле принимает участие другой Григорьев-Апполонов - полный тёзка певца - муж его покойной сестры.