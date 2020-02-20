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Сотрудники ГИБДД начали выявлять злостных неплательщиков штрафов в РФ

Пресс-служба ГИБДД и ФСПП сообщают о начале масштабной работы по выявлению злостных неплательщиков штрафов в РФ. Сотрудники автоинспекции останавливают машины, а судебные приставы накладывают на них арест.

Активизация сотрудников дорожной автоинспекции связана с большим количеством ДТП, которые совершались злостными нарушителями ПДД с множеством неоплаченных ранее штрафов. На данный момент ГИБДД имеет целый список подобных неплательщиков, который содержит более 70 водителей и 100 юридических лиц в России. Известно, что на их счету числится 1000 неоплаченных штрафов, в отличии от 10 тысяч граждан, которые не оплатили меньше 1000 взысканий за нарушение ПДД.

Стоит отметить, что хотя большинство номерных знаков нарушителей зарегистрировано в Москве, они вполне отслеживаются камерами как в столице, так и регионах. В Госдуме также рассматривается законопроект, предлагающий повышение минимальной суммы штрафов, который вызвал критику со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме прочего, систему ГЛОНАСС в скором времени научат предупреждать водителей о гололеде. Этой работой займется онлайн-сервис, который должны разработать до 2022 года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:18

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