Дана Борисова рассказала об аборте от начальника в книге «Жизнь под кайфом»

«Что касается истории о моем богатом муже, я ее придумала для пиара. Я организовала все сама, так как Андрей оказался «гол как сокол». Он уходил от жены с брюками и планшетом в руках», - рассказала Борисова.





Во время работы в «Армейском магазине» Борисова влюбилась в женатого управленца, который стал ее первым мужчиной. Светская львица забеременела и сделала аборт, так как ее возлюбленный отказался бросать супругу. Знаменитость много работала и быстро подсела на запрещенные препараты, который ей доставал покойный Тима Брик.Борисова влюбилась в Андрея Тищенко и вышла за него замуж. Ее избранник приехал в Москву на заработки и занялся перепродажей чехлов на телефон. Его можно было назвать мужчиной мечты, если не знать о зависимости. Ведущая не выдержала такого темпа жизни и подала на развод.