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Дана Борисова рассказала об аборте от начальника в книге «Жизнь под кайфом»

Дана Борисова откровенно рассказала о неудачном браке и сексуальном опыте в своей книге «Жизнь под кайфом». Оказалось, 43-летняя ведущая сделала аборт от начальника.
Дана Борисова рассказала об аборте от начальника в книге «Жизнь под кайфом»

Во время работы в «Армейском магазине» Борисова влюбилась в женатого управленца, который стал ее первым мужчиной. Светская львица забеременела и сделала аборт, так как ее возлюбленный отказался бросать супругу. Знаменитость много работала и быстро подсела на запрещенные препараты, который ей доставал покойный Тима Брик.

Борисова влюбилась в Андрея Тищенко и вышла за него замуж. Ее избранник приехал в Москву на заработки и занялся перепродажей чехлов на телефон. Его можно было назвать мужчиной мечты, если не знать о зависимости. Ведущая не выдержала такого темпа жизни и подала на развод.
«Что касается истории о моем богатом муже, я ее придумала для пиара. Я организовала все сама, так как Андрей оказался «гол как сокол». Он уходил от жены с брюками и планшетом в руках», - рассказала Борисова.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:11

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