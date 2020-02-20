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Сменившая имидж Анна Седокова: "99% людей сказали, что я пожалею о переменах"

Сменившая имидж Анна Седокова поделилась в социальной сети Instagram новым снимком. Оказалось, что 99% людей сказали, как певица пожалеет о таких переменах.
Сменившая имидж Анна Седокова: "99% людей сказали, что я пожалею о переменах"

Накануне Анна Седокова впервые в жизни сделала себе прическу с челкой. Сегодня исполнительница рассказала, что весенние перемены понравились не всем знакомым и близким людям. Только стилист поддержал решение звезды. Сама бывшая солистка группы "ВИА Гра" довольна своим новым образом. В конце она спросила у поклонников, нравится ли им ее новая прическа.

Подписчики исполнительницы разделились во мнениях. Одни пришли в восторг и написали, что с челкой Анна Седокова стала выглядеть моложе. Другие пользователи Сети сообщили, что им не нравится новый образ певицы, поскольку он ее старит и артистка перестала быть похожей сама на себя. Нашли и те, кто решил, что к прическе знаменитости просто надо привыкнуть. За 30 минут пост Анны Седоковой набрал почти 90 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:04

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