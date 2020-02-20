Врач рассказал о причинах неэффективного функционирования поджелудочной железы





По словам Георгия Сапего, поджелудочная железа ежедневно производит пищеварительный сок объемом около 1,5 литра. Если орган функционирует нормально, то сок выделяется прозрачный бесцветный и щелочной. Пищеварительный сок прекращает воздействие кислоты пищи. В случае недостаточности ферментов, вырабатываемых поджелудочной железой, у человека начинаются расстройства, и он теряет вес. Причиной неэффективной работы органа является панкреатит, а также врожденное заболевание под названием «муковисцидоз», при наличии которого нарушается транспортировка хлорида и натрия через мембраны клеток, вследствие чего появляется густая слизь. Это приводит к забиванию протоков и невозможности выделения ферментов.Врач сообщил, что во время проведения хирургических операций в области, расположенной близко от поджелудочной железы, возможно повреждение нервов, управляющих выделением гормонов. Их отсутствие приводит к неправильному или несвоевременному вырабатыванию ферментов.