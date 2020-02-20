АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала в России

В России в третьем чтении приняли закон о расширении маткапитала. Документы, направленные на реализацию посланий президента Владимира Путина, рассматривали депутаты Госдумы.

Согласно документу, материнский капитал семьи смогут получать до конца 2026 года. Выплата подлежит ежегодной индексации. Размер сертификата на первенца составит 446,6 тыс рублей, на второго и последующих детей – 616,6 тыс рублей. Оформление документов доступно в беззаявительном порядке через электронный сервис госуслуг. Сроки выдачи сертификата сокращаются до 5 дней, а денежных средств – до 10. Право получения маткапитала распространяется и на одиноких отцов.

«Президент поставил перед нами задачу принять поправки задним числом, то есть, чтобы они затронули семьи с малышами, рожденными с 1 января», - отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сотрудники ГИБДД начали выявлять злостных неплательщиков штрафов в…
Елена Проклова намерена посетить пластического…
Дана Борисова рассказала об аборте от начальника в книге «Жизнь под…
Сергей гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного…
Названы 10 продуктов для снижения уровня холестерина в…
Сменившая имидж Анна Седокова: "99% людей сказали, что я пожалею о…
Врач рассказал о причинах неэффективного функционирования поджелудочной…
Близкие люди из окружения Аллы Пугачёвой не знают о наличии долгов певицы перед Пенсионным…
Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала в…
"Волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире": Лолита Милявская поддержала фонд Чулпан Хаматовой "Подари…
СЭПО прекращает производство холодильников «Саратов» из-за…
Алеся Кафельникова о личной жизни: «На бойфрендов нет…
Появились подробности о новом пикапе Landtrek от…
«Это шедевры»: Настя Ивлеева рассмешила поклонников снимками из «прошлой…
Отдыхающая в Израиле Наталья Подольская побывала с сыном Артемием на…
Фармацевты рассказали о вреде самолечения для организма…
"Ты должен простить за все и отпустить" : Юлия Савичева рассказала о сюжете песни…
Эксперт Ксения Круглова рассказала об ошибках, совершаемых людьми во время…
Алсу прокомментировала позицию Пугачевой и Галкина по поводу скандала на…
Медики развеяли популярные мифы о здоровье…
Алексей Воробьёв поделился забавными селфи с Галиной…
Владимир Путин поручил ФСБ поддерживать безопасность на высшем уровне во время празднования Дня…
Поклонники Оксаны Фёдоровой обратили внимание на её округлившиеся…
В Беларуси из-за короновируса приостановили выпуск нового Geely…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес объяснила, почему никого не пригласила на свою вторую…
Ученые смогли диагностировать онкологию, туберкулез и сахарный диабет у человека с помощью…
Ольга Алдонина поздравила с годовщиной свадьбы бывшего мужа Юлии…
«Королева России» Элина Воронцова рассказала об ограблении ее…
Просмотреть все новости