Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала в России

«Президент поставил перед нами задачу принять поправки задним числом, то есть, чтобы они затронули семьи с малышами, рожденными с 1 января», - отметил спикер ГД Вячеслав Володин.





Согласно документу, материнский капитал семьи смогут получать до конца 2026 года. Выплата подлежит ежегодной индексации. Размер сертификата на первенца составит 446,6 тыс рублей, на второго и последующих детей – 616,6 тыс рублей. Оформление документов доступно в беззаявительном порядке через электронный сервис госуслуг. Сроки выдачи сертификата сокращаются до 5 дней, а денежных средств – до 10. Право получения маткапитала распространяется и на одиноких отцов.