Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала в России
В России в третьем чтении приняли закон о расширении маткапитала. Документы, направленные на реализацию посланий президента Владимира Путина, рассматривали депутаты Госдумы.
Согласно документу, материнский капитал семьи смогут получать до конца 2026 года. Выплата подлежит ежегодной индексации. Размер сертификата на первенца составит 446,6 тыс рублей, на второго и последующих детей – 616,6 тыс рублей. Оформление документов доступно в беззаявительном порядке через электронный сервис госуслуг. Сроки выдачи сертификата сокращаются до 5 дней, а денежных средств – до 10. Право получения маткапитала распространяется и на одиноких отцов.
Согласно документу, материнский капитал семьи смогут получать до конца 2026 года. Выплата подлежит ежегодной индексации. Размер сертификата на первенца составит 446,6 тыс рублей, на второго и последующих детей – 616,6 тыс рублей. Оформление документов доступно в беззаявительном порядке через электронный сервис госуслуг. Сроки выдачи сертификата сокращаются до 5 дней, а денежных средств – до 10. Право получения маткапитала распространяется и на одиноких отцов.
«Президент поставил перед нами задачу принять поправки задним числом, то есть, чтобы они затронули семьи с малышами, рожденными с 1 января», - отметил спикер ГД Вячеслав Володин.
Экономика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:44