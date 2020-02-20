СЭПО прекращает производство холодильников «Саратов» из-за нестабильности
СЭПО останавливает отлаженное производство холодильников модели «Саратов». Причиной стала нестабильная ситуация на рынке. Сведения предоставило Министерство промышленности и энергетики.
Рынок холодильников огромен. Из-за большой конкуренции местное производство стало нерентабельным. Уведомления об увольнении работники СЭПО пока не получили. Если руководство предприятия примет соответствующее решение, то на мероприятия по недопущению массового сокращения у чиновников будет три месяца.
СЭПО, основанное в 1939 году, помимо холодильников выпускает двигатели для Ан, «Руслана», КА, МИ, МиГ, Су. Четыре года назад саратовский губернатор Валерий Радаев предложил наладить на предприятии производство iPhone 7.
Рынок холодильников огромен. Из-за большой конкуренции местное производство стало нерентабельным. Уведомления об увольнении работники СЭПО пока не получили. Если руководство предприятия примет соответствующее решение, то на мероприятия по недопущению массового сокращения у чиновников будет три месяца.
СЭПО, основанное в 1939 году, помимо холодильников выпускает двигатели для Ан, «Руслана», КА, МИ, МиГ, Су. Четыре года назад саратовский губернатор Валерий Радаев предложил наладить на предприятии производство iPhone 7.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:30