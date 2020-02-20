СЭПО прекращает производство холодильников «Саратов» из-за нестабильности





Рынок холодильников огромен. Из-за большой конкуренции местное производство стало нерентабельным. Уведомления об увольнении работники СЭПО пока не получили. Если руководство предприятия примет соответствующее решение, то на мероприятия по недопущению массового сокращения у чиновников будет три месяца.СЭПО, основанное в 1939 году, помимо холодильников выпускает двигатели для Ан, «Руслана», КА, МИ, МиГ, Су. Четыре года назад саратовский губернатор Валерий Радаев предложил наладить на предприятии производство iPhone 7.