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"Волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире": Лолита Милявская поддержала фонд Чулпан Хаматовой "Подари Жизнь"

Лолита Милявская на странице своего Instagram поддержала фонд Чулпан Хаматовой под названием "Подари Жизнь". Знаменитая певица сообщила, что волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире.
"Волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире": Лолита Милявская поддержала фонд Чулпан Хаматовой "Подари Жизнь"

Лолита Милявская разместила видео, на котором она заявляет, что хочет поддержать Чулпан Хаматову. Также она отметила, что ее обращение посвящено тем детям, которые во время терапии потеряли свои волосы либо их побрили налысо. Знаменитость заявила, что это не самое важное в жизни. Лолита Милявская сообщила, что у нее они вообще нарощенные, а своих совсем мало.

Знаменитость обратилась к маленьким пациентам и пожелала им скорейшего выздоровления. В конце она сказала: "Волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире". В комментарии Лолита Милявская написала, что во всем поддерживает ещё одно начинание фонда Чулпан Хаматовой под названием "Подари Жизнь". Пользователи Сети поблагодарили певицу за такие слова и пожелали всем детям здоровья.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:37

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