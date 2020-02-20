АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Появились подробности о новом пикапе Landtrek от Peugeot

Peugeot намеревается выпустить новый пикап Landtrek, но в распоряжение европейских дилеров он поступит не скоро. Французская компания недавно раскрыла подробности о грузовике, который имеет три варианта кузова и грузоподъемность в одну тонну.

Компания Peugeot раскрыла подробности о своем новом пикапе Landtrek, который выйдет в продажу исключительно на рынке стран Латинской Америки и Африки. Клиенты смогут приобрести новинку в трех комплектациях: со стандартной, двойной и шасси-кабиной. Известно, что полезная нагрузка способна доходить до 1,2 тонны, а буксировочная способность - 3 тонны. Также станут доступны версии в конфигурации 4x2 и 4x4, помимо стандартного оснащения в виде бензинового мотора объемом 2,4 л и мощностью 210 л.с. Он будет дополнятся 6-диапазонной МКПП либо аналогичным "автоматом".

Альтернативой может стать 1,9-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., работающий лишь с механической коробкой передач. В зависимости от варианта, покупателя порадует в салоне наличие двухзонного климат-контроля, светодиодных фар и задних фонарей, парктроника и возможность управления поворотом прицепа. Со стороны безопасности придраться не к чему: здесь есть шесть подушек безопасности, ESP и предупреждение о выходе из полосы движения. Стоимость будущего автомобиля, как и дату его выхода пока не разглашают.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сотрудники ГИБДД начали выявлять злостных неплательщиков штрафов в…
Елена Проклова намерена посетить пластического…
Дана Борисова рассказала об аборте от начальника в книге «Жизнь под…
Сергей гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного…
Названы 10 продуктов для снижения уровня холестерина в…
Сменившая имидж Анна Седокова: "99% людей сказали, что я пожалею о…
Врач рассказал о причинах неэффективного функционирования поджелудочной…
Близкие люди из окружения Аллы Пугачёвой не знают о наличии долгов певицы перед Пенсионным…
Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала в…
"Волосы — это последнее, что нам нужно в этом мире": Лолита Милявская поддержала фонд Чулпан Хаматовой "Подари…
СЭПО прекращает производство холодильников «Саратов» из-за…
Алеся Кафельникова о личной жизни: «На бойфрендов нет…
Появились подробности о новом пикапе Landtrek от…
«Это шедевры»: Настя Ивлеева рассмешила поклонников снимками из «прошлой…
Отдыхающая в Израиле Наталья Подольская побывала с сыном Артемием на…
Фармацевты рассказали о вреде самолечения для организма…
"Ты должен простить за все и отпустить" : Юлия Савичева рассказала о сюжете песни…
Эксперт Ксения Круглова рассказала об ошибках, совершаемых людьми во время…
Алсу прокомментировала позицию Пугачевой и Галкина по поводу скандала на…
Медики развеяли популярные мифы о здоровье…
Алексей Воробьёв поделился забавными селфи с Галиной…
Владимир Путин поручил ФСБ поддерживать безопасность на высшем уровне во время празднования Дня…
Поклонники Оксаны Фёдоровой обратили внимание на её округлившиеся…
В Беларуси из-за короновируса приостановили выпуск нового Geely…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес объяснила, почему никого не пригласила на свою вторую…
Ученые смогли диагностировать онкологию, туберкулез и сахарный диабет у человека с помощью…
Ольга Алдонина поздравила с годовщиной свадьбы бывшего мужа Юлии…
«Королева России» Элина Воронцова рассказала об ограблении ее…
Просмотреть все новости