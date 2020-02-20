Появились подробности о новом пикапе Landtrek от Peugeot





Компания Peugeot раскрыла подробности о своем новом пикапе Landtrek, который выйдет в продажу исключительно на рынке стран Латинской Америки и Африки. Клиенты смогут приобрести новинку в трех комплектациях: со стандартной, двойной и шасси-кабиной. Известно, что полезная нагрузка способна доходить до 1,2 тонны, а буксировочная способность - 3 тонны. Также станут доступны версии в конфигурации 4x2 и 4x4, помимо стандартного оснащения в виде бензинового мотора объемом 2,4 л и мощностью 210 л.с. Он будет дополнятся 6-диапазонной МКПП либо аналогичным "автоматом".Альтернативой может стать 1,9-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., работающий лишь с механической коробкой передач. В зависимости от варианта, покупателя порадует в салоне наличие двухзонного климат-контроля, светодиодных фар и задних фонарей, парктроника и возможность управления поворотом прицепа. Со стороны безопасности придраться не к чему: здесь есть шесть подушек безопасности, ESP и предупреждение о выходе из полосы движения. Стоимость будущего автомобиля, как и дату его выхода пока не разглашают.