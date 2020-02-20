АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

«Королева России» Элина Воронцова рассказала об ограблении ее дома

Элина Воронцова рассказала об ограблении ее дома, расположенного на Рублевке. Воры проникли в здание, когда «Королева России» находилась в Люксембурге для участия в дефиле от модных дизайнеров.
«Королева России» Элина Воронцова рассказала об ограблении ее дома

Воры нашли в доме сейф, вскрыли замок и забрали все золотые украшения, деньги и корону стоимостью 10 млн рублей. Вернувшись в Москву, Воронцова сразу написала заявление в полицию. По делу идет расследование.

Тиара, полученная моделью в прошлом году за победу в конкурсе красоты, изготовлена из белого и желтого золота, инкрустированного жемчугом и рубинами. С учетом других украденных вещей сумма нанесенного ущерба оценивается в 14 млн рублей. Воронцова допускает, что ее мог ограбить человек из обслуживающего персонала или преступник, получивший наводку, передает «КП».

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт Ксения Круглова рассказала об ошибках, совершаемых людьми во время…
Алсу прокомментировала позицию Пугачевой и Галкина по поводу скандала на…
Медики развеяли популярные мифы о здоровье…
Алексей Воробьёв поделился забавными селфи с Галиной…
Владимир Путин поручил ФСБ поддерживать безопасность на высшем уровне во время празднования Дня…
Поклонники Оксаны Фёдоровой обратили внимание на её округлившиеся…
В Беларуси из-за короновируса приостановили выпуск нового Geely…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес объяснила, почему никого не пригласила на свою вторую…
Ученые смогли диагностировать онкологию, туберкулез и сахарный диабет у человека с помощью…
Ольга Алдонина поздравила с годовщиной свадьбы бывшего мужа Юлии…
«Королева России» Элина Воронцова рассказала об ограблении ее…
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев не верит в серьезные отношения Прохора Шаляпина с миллионершей из…
Шпионские изображения Mercedes-AMG GT 73 утекли в…
В России разрабатывают новую РЛС «Лагуна-М» для отслеживания военных…
Анастасия Волочкова анонсировала выпуск "Пусть говорят" со своим участием в поддержку девушек из…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони готовится к…
Ученые показали на фото внешний вид девушки каменного…
Бодров-старший: «Сын заплатил высокую цену за мечту быть…
"Уборка" луж трактором в Саранске вызвала насмешки со стороны пользователей…
Экс-участница «Дом-2» Юля Романова: «Еворовский отправляет мне сердечки и…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина жестко ответила подписчикам про «мужа, сидящего на ее…
Автоэксперты сообщили, как избежать запотевания стекол с помощью "народных"…
Ученые обнародовали первые данные о падении планетезималя в…
"Ну, за Гариком не угнаться уже": Максим Галкин похвастался, как его сын научился кататься на…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко разбил лицо Сергею…
Врач назвал способ распознать сердечный приступ за месяц до его…
"Чувствуется порода сердцееда" : Сын Игоря Верника Григорий порадовал своих поклонников новым…
Алена Шишкова необычно прокомментировала скандал с…
Просмотреть все новости