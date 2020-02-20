«Королева России» Элина Воронцова рассказала об ограблении ее дома
Элина Воронцова рассказала об ограблении ее дома, расположенного на Рублевке. Воры проникли в здание, когда «Королева России» находилась в Люксембурге для участия в дефиле от модных дизайнеров.
Воры нашли в доме сейф, вскрыли замок и забрали все золотые украшения, деньги и корону стоимостью 10 млн рублей. Вернувшись в Москву, Воронцова сразу написала заявление в полицию. По делу идет расследование.
Тиара, полученная моделью в прошлом году за победу в конкурсе красоты, изготовлена из белого и желтого золота, инкрустированного жемчугом и рубинами. С учетом других украденных вещей сумма нанесенного ущерба оценивается в 14 млн рублей. Воронцова допускает, что ее мог ограбить человек из обслуживающего персонала или преступник, получивший наводку, передает «КП».
Воры нашли в доме сейф, вскрыли замок и забрали все золотые украшения, деньги и корону стоимостью 10 млн рублей. Вернувшись в Москву, Воронцова сразу написала заявление в полицию. По делу идет расследование.
Тиара, полученная моделью в прошлом году за победу в конкурсе красоты, изготовлена из белого и желтого золота, инкрустированного жемчугом и рубинами. С учетом других украденных вещей сумма нанесенного ущерба оценивается в 14 млн рублей. Воронцова допускает, что ее мог ограбить человек из обслуживающего персонала или преступник, получивший наводку, передает «КП».
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:58