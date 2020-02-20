«Королева России» Элина Воронцова рассказала об ограблении ее дома





Воры нашли в доме сейф, вскрыли замок и забрали все золотые украшения, деньги и корону стоимостью 10 млн рублей. Вернувшись в Москву, Воронцова сразу написала заявление в полицию. По делу идет расследование.Тиара, полученная моделью в прошлом году за победу в конкурсе красоты, изготовлена из белого и желтого золота, инкрустированного жемчугом и рубинами. С учетом других украденных вещей сумма нанесенного ущерба оценивается в 14 млн рублей. Воронцова допускает, что ее мог ограбить человек из обслуживающего персонала или преступник, получивший наводку, передает «КП».