В России разрабатывают новую РЛС «Лагуна-М» для отслеживания военных кораблей
В России начали ускоренными темпами разрабатывать новую мобильную РЛС «Лагуна-М», необходимую армии для постоянного наблюдения за надводными военными кораблями. Установка сможет одновременно отслеживать передвижение 200 объектов.
В РТИ рассказали, что «Лагуна-М» способна наблюдать за целями в пределах двухсот миль и передавать информацию об объектах в реальном времени. РЛС оперативно устанавливает координаты противника и изучает параметры движения. Установка выбирает частоты автоматически, поэтому сможет работать даже при сильных внешних помехах в коротковолновом диапазоне.
«Лагуна-М» снабжена облегченным антенным модулем, который можно разместить на платформах, не имеющих фундамента. Станция подходит для пресечения несанкционированного вторжения, контрабанды, браконьерства и отслеживания терпящих бедствие кораблей.
В РТИ рассказали, что «Лагуна-М» способна наблюдать за целями в пределах двухсот миль и передавать информацию об объектах в реальном времени. РЛС оперативно устанавливает координаты противника и изучает параметры движения. Установка выбирает частоты автоматически, поэтому сможет работать даже при сильных внешних помехах в коротковолновом диапазоне.
«Лагуна-М» снабжена облегченным антенным модулем, который можно разместить на платформах, не имеющих фундамента. Станция подходит для пресечения несанкционированного вторжения, контрабанды, браконьерства и отслеживания терпящих бедствие кораблей.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:41