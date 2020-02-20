В России разрабатывают новую РЛС «Лагуна-М» для отслеживания военных кораблей





В РТИ рассказали, что «Лагуна-М» способна наблюдать за целями в пределах двухсот миль и передавать информацию об объектах в реальном времени. РЛС оперативно устанавливает координаты противника и изучает параметры движения. Установка выбирает частоты автоматически, поэтому сможет работать даже при сильных внешних помехах в коротковолновом диапазоне.«Лагуна-М» снабжена облегченным антенным модулем, который можно разместить на платформах, не имеющих фундамента. Станция подходит для пресечения несанкционированного вторжения, контрабанды, браконьерства и отслеживания терпящих бедствие кораблей.