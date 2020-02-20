В Риме собака спасла россиянку от пытавшегося ее убить мужа





Женщина рассказала, что в доме стало холодно. Чтобы ее 3-месячный ребенок не заболел, она включила отопление, чем вызвала гнев супруга. Мужчина набросился на россиянку и начал душить, но, услышав собачий лай, ослабил хватку. В этот момент пострадавшая вырвалась и вызвала полицию.Россиянка рассказала, что за два года брака муж неоднократно поднимал на нее руки. Его не остановила даже беременность женщины. Запуганная молодая мать не обращалась за помощью, боясь, что агрессор отнимет у нее сына. Сам задержанный списал свое поведение на финансовые проблемы.