Успешна, но не во всем: Рестораны ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой закрываются
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова может гордиться не только тем, что смогла построить успешную карьеру певицы и телеведущей, но и собственным бизнесом. Однако выяснилось, что в последнее время дела у телеведущей идут не столь успешно, как того хотелось бы, а ее рестораны BuzFood постепенно начинают закрываться.
Известно, что Ольга Бузова попала в список самых богатых звезд, которым еще не исполнилось 40 лет. Тем не менее, далеко не все ее проекты являются столь прибыльными и успешными.
Так, например, несколько ее кафе уже закрылись, а на дверях висят вывески, что помещения сдаются в аренду. Хотя сама хозяйка ранее утверждала, что и не думала заканчивать с ресторанным бизнесом, а общепиты пришлось временно закрыть из-за технических неполадок.
Совсем недавно еще один ресторан ее сети быстрого питания вынужден был закрыть свои двери для посетителей. Главная причина крылась в том, что в заведении продавали алкоголь, которого согласно документам там не должно было быть. Из-за этого владелица была оштрафована на 100000 тысяч рублей.
Сама Ольга Бузова на данный момент никак не комментирует происходящее и продолжает работать над своими проектами.
Известно, что Ольга Бузова попала в список самых богатых звезд, которым еще не исполнилось 40 лет. Тем не менее, далеко не все ее проекты являются столь прибыльными и успешными.
Так, например, несколько ее кафе уже закрылись, а на дверях висят вывески, что помещения сдаются в аренду. Хотя сама хозяйка ранее утверждала, что и не думала заканчивать с ресторанным бизнесом, а общепиты пришлось временно закрыть из-за технических неполадок.
Совсем недавно еще один ресторан ее сети быстрого питания вынужден был закрыть свои двери для посетителей. Главная причина крылась в том, что в заведении продавали алкоголь, которого согласно документам там не должно было быть. Из-за этого владелица была оштрафована на 100000 тысяч рублей.
Сама Ольга Бузова на данный момент никак не комментирует происходящее и продолжает работать над своими проектами.