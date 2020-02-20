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Успешна, но не во всем: Рестораны ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой закрываются

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова может гордиться не только тем, что смогла построить успешную карьеру певицы и телеведущей, но и собственным бизнесом. Однако выяснилось, что в последнее время дела у телеведущей идут не столь успешно, как того хотелось бы, а ее рестораны BuzFood постепенно начинают закрываться.

Успешна, но не во всем: Рестораны ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой закрываются

Известно, что Ольга Бузова попала в список самых богатых звезд, которым еще не исполнилось 40 лет. Тем не менее, далеко не все ее проекты являются столь прибыльными и успешными.

Так, например, несколько ее кафе уже закрылись, а на дверях висят вывески, что помещения сдаются в аренду. Хотя сама хозяйка ранее утверждала, что и не думала заканчивать с ресторанным бизнесом, а общепиты пришлось временно закрыть из-за технических неполадок.

Совсем недавно еще один ресторан ее сети быстрого питания вынужден был закрыть свои двери для посетителей. Главная причина крылась в том, что в заведении продавали алкоголь, которого согласно документам там не должно было быть. Из-за этого владелица была оштрафована на 100000 тысяч рублей.


Сама Ольга Бузова на данный момент никак не комментирует происходящее и продолжает работать над своими проектами.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50

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