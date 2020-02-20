Путин о выборе главы правительства: «Увидел в Мишустине добивающегося цели человека»

«Мне предложили четыре кандидатуры, но Михаила Владимировича среди них не было. Я сам стал рассматривать его на пост премьер-министра, потому что он является прекрасным практиком, понимающим, как работать и добиваться результата», - рассказал Владимир Владимирович.





В окружении Путина Мишустина называли человеком, дубиной выколачивающим налоги из должников. Президент с таким описанием не согласен, ведь речь идет не о простом отъеме средств, а о правильно организованной в ФНС работе.