Путин о выборе главы правительства: «Увидел в Мишустине добивающегося цели человека»
Владимир Путин рассказал, по каким критериям отбирал нового главу правительства России. Выбор пал на Михаила Мишустина, так как президент увидел в нем добивающегося цели человека.
В окружении Путина Мишустина называли человеком, дубиной выколачивающим налоги из должников. Президент с таким описанием не согласен, ведь речь идет не о простом отъеме средств, а о правильно организованной в ФНС работе.
«Мне предложили четыре кандидатуры, но Михаила Владимировича среди них не было. Я сам стал рассматривать его на пост премьер-министра, потому что он является прекрасным практиком, понимающим, как работать и добиваться результата», - рассказал Владимир Владимирович.
В окружении Путина Мишустина называли человеком, дубиной выколачивающим налоги из должников. Президент с таким описанием не согласен, ведь речь идет не о простом отъеме средств, а о правильно организованной в ФНС работе.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:04