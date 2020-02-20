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Медики озвучили 5 правил завтрака, помогающих сохранить фигуру стройной

Согласно утверждениям медиков, завтрак очень важен для нормальной работы организма. Специалисты в области медицины и здоровья озвучили 5 правил первого приёма пищи, которые помогают сохранить фигуру стройной и облегчить избавление от излишнего веса.

Прежде всего не нужно забывать, пища, употребляемая за завтраком, должна быть богата клетчаткой. Это нормализует обмен веществ и пищеварение, а также содействует поддержанию нормального уровня сахара в крови, что помогает избавиться от ненужных перекусов. Эксперты советуют по утрам отдавать предпочтение орехам, сухофруктам, цельным зёрнам и семенам, например, льну или тыкве. Овощи на завтрак - это необходимый элемент для хорошего самочувствия и пополнения организма полезными витаминами и минералами. Их используют в виде смузи, к примеру, из шпината или сельдерея, добавляют в омлеты и каши, делают из них салат из моркови, капусты, помидора, сладкого перца или огурцов.

С помощью этого можно сохранить стройную фигуру или дополнительно избавиться от лишних килограммов. Также в блюдах должен содержаться белок, он ускоряет обмен веществ и помогает быстро сжигать жиры в течение дня. Стоит отдавать предпочтение сырам, яйцам. В рацион для завтрака стоит включить и «здоровые» жиры. Специалисты советуют использовать сёмгу, авокадо, оливковое и льняное масло. Согласно последнему, названному медиками правилу завтрака, утром пищу необходимо съесть одному, обед отдать другу, а ужином поделиться с врагом. Пища, употребляемая в утреннее время, хорошо усваивается, поэтому должна быть сытной, однако к вечеру количество порций лучше сокращать.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:40

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