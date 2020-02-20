Звезды «Дом-2» Ольга и Алена Рапунцель согласны отправить свою маму с проекта домой





За периметром уже давно ждет Татьяну Владимировну ее ухажер, который наотрез отказывается приходить и строить свои отношения под пристальным прицелом телевизионных камер. Так, сестры по-всякому пытаются убедить свою маму, что ей дома будет лучше и в разы комфортнее.Недавно Ольга Рапунцель и вовсе заявила, что могла бы материально помогать матери, если бы она все-таки покинула телестройку. Однако согласно некоторым источникам, такой расклад не совсем устраивает организаторов «Дом-2», и они пока не торопятся отправлять женщину за ворота.Сама Татьяна Владимировна лишь день через день пугает всех, что сама соберет вещи и уйдет, тем более, что у нее под угрозой стоит личная жизнь. Тем не менее, до дела так и не дошло. Большинство зрителей даже пришли к выводу, что Татьяну Владимировну продолжают удерживать на проекте, потому что она отличная няня для своего внука Богдана.