Максим Фадеев заступился за признавшуюся в покупке голосов Алсу
Максим Фадеев заступился за Алсу. Нападки на певицу и ее дочь Микеллу Абрамову возобновились из-за ее признания в покупке голосов для шоу «Голос».
Алсу впервые после аннулирования победы ее дочери в музыкальном конкурсе рассказала о недочетах системы голосования и о своей агитационной кампании среди фанатов и друзей. Многие действительно согласились поддержать Микеллу ради любимой исполнительницы. После такого признания вся семья артистки подверглась жесткой травле.
11-летняя Микелла Абрамова победила в «Голосе» по результатам SMS-голосования. Разрыв между финалистами оказался огромным, поэтому началась проверка.
Алсу впервые после аннулирования победы ее дочери в музыкальном конкурсе рассказала о недочетах системы голосования и о своей агитационной кампании среди фанатов и друзей. Многие действительно согласились поддержать Микеллу ради любимой исполнительницы. После такого признания вся семья артистки подверглась жесткой травле.
«Оставьте бедную девочку и ее мать в покое. Вся семья переживает из-за скандала, может уже хватит муссировать данную тему. Еще раз повторю – Алсу действовала в рамках правил, то есть купила для дочери разрешенное число голосов», - цитирует Фадеева «ЭГ».
11-летняя Микелла Абрамова победила в «Голосе» по результатам SMS-голосования. Разрыв между финалистами оказался огромным, поэтому началась проверка.