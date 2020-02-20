Максим Фадеев заступился за признавшуюся в покупке голосов Алсу

«Оставьте бедную девочку и ее мать в покое. Вся семья переживает из-за скандала, может уже хватит муссировать данную тему. Еще раз повторю – Алсу действовала в рамках правил, то есть купила для дочери разрешенное число голосов», - цитирует Фадеева «ЭГ».



