АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Максим Фадеев заступился за признавшуюся в покупке голосов Алсу

Максим Фадеев заступился за Алсу. Нападки на певицу и ее дочь Микеллу Абрамову возобновились из-за ее признания в покупке голосов для шоу «Голос».
Максим Фадеев заступился за признавшуюся в покупке голосов Алсу

Алсу впервые после аннулирования победы ее дочери в музыкальном конкурсе рассказала о недочетах системы голосования и о своей агитационной кампании среди фанатов и друзей. Многие действительно согласились поддержать Микеллу ради любимой исполнительницы. После такого признания вся семья артистки подверглась жесткой травле.
«Оставьте бедную девочку и ее мать в покое. Вся семья переживает из-за скандала, может уже хватит муссировать данную тему. Еще раз повторю – Алсу действовала в рамках правил, то есть купила для дочери разрешенное число голосов», - цитирует Фадеева «ЭГ».

11-летняя Микелла Абрамова победила в «Голосе» по результатам SMS-голосования. Разрыв между финалистами оказался огромным, поэтому началась проверка.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 11:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев заступился за признавшуюся в покупке голосов…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов не видит смысла в замене Шепелева на Еремеева в шоу «На самом…
Иранского робота Сурена-3 научили бурить стены и делать…
Яна Рудковская резко высказалась о прибавляющих ей возраст журналистах: «Прыщавы и угристы не только лица, но и…
Бета-версия ОС Android 11 от Google стала доступной для…
Росздравнадзор о проверке «Кагоцела»: «Воздействие на репродуктивную систему не…
Наташа Королева гордится работающим курьером сыном…
В Челябинске два человека получили сильные ожоги при взрыве в…
Ученые признали столетние каски Адриана лучшей защитой от…
Сын Никаса Сафронова намерен провести акцию в защиту полных…
Ведущему «Дом-2» Антону Беккужеву стоит задуматься о смене сферы…
Леонид Якубович прокомментировал слова сенатора Валерия Рязанского о размере…
«Дом-2»: Мама Алёны Савкиной еле её отыскала и уложила…
Журналист Сергей Косторный: "Ванга призывала остерегаться «дня пяти…
Эксперты рассказали о преимуществах Redmi K30 Pro 5G перед Xiaomi Mi…
Мейталь Доэн о разрыве с Аль Пачино: «Не могла терпеть его скупость и…
Учёные выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта видят яркие и красочные…
Политолог Родионов: «Зеленский не сможет продержаться до конца президентского…
Роман Капаклы и Марина Африкантова заканчивают ремонт в выигранной…
Не «серая мышь»: Как на самом деле выглядит бывшая жена звезды «Дом-2» Жени…
Витас не побоялся приехать к фанатам в Китай, несмотря на эпидемию…
Пользователи Windows 7 пострадали от масштабной атаки…
Звезда «Дом-2» Маргарита Овсянникова прикрыла голые бедра прозрачной…
Ученые выяснили, почему зубная эмаль окрашивается под воздействием…
Эксперты назвали основные причины переработок людей в…
Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере…
Пластический хирург отговорил делать операцию Ксению…
Павел Прилучный показал отрывок из фильма "Девятаев", ради которого решил сбросить 39…
Просмотреть все новости