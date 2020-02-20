Бета-версия ОС Android 11 от Google стала доступной для скачивания





Многие эксперты ожидали увидеть Android 11 лишь в начале весны, однако Google уже открыла всеобщий доступ к бета-версии ОС. Главной особенностью операционной системы стала оптимизация пользовательского интерфейса для телефонов и устройств с необычным форм-фактором. Речь идет о набирающих популярность гаджетах со складным дисплеем. Кроме того, разработчики смогли улучшить алгоритмы кодирования видео, которые позволили избавиться от часто наблюдаемой задержки при воспроизведении.Были переработаны и иконки, позволяющие взаимодействовать с разнообразными мессенджерами и чатами, которые проявляются в виде "плавающих пузырей" на рабочем столе. Функция Smart Hotseat также упростит работу с наиболее используемыми программами, чьи ярлыки будут заполнять экран. Необычными нововведениями можно назвать возможность записи дисплея смартфона и реверсивной зарядки с помощью других устройств.