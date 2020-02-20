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Ведущему «Дом-2» Антону Беккужеву стоит задуматься о смене сферы деятельности

У ведущего «Дом-2» Антона Беккужева не получилось утвердиться на позиции модератора проекта. Пока его не сильно слушают, а некоторые даже дают совет подыскать себе место в другой сфере деятельности.

Ведущему «Дом-2» Антону Беккужеву стоит задуматься о смене сферы деятельности

Антон Беккужев занял пост ведущего реалити-шоу «Дом-2» совсем недавно. Однако за столь не долгий срок многим стало ясно, что молодой человек не совсем на своем месте. Хотя ранее большинство и утверждали, что Антон очень талантлив, он обязательно справится, и у него отлично получается выступать в роли ведущего во время рубрики «Правда или ложь», теперь многие просто отказываются от своих слов.

У Антона Беккужева не получается столь талантливо разрешать все конфликты, которые творятся между участниками телестройки, как от него ожидали. Более того, зачастую Антон просит участников, чтобы после Лобного они сами разрешили свой конфликт, нашли пути его решения и завтра уже подобное не повторялось.


В итоге многие пришли к логическому выводу, что Антону Беккужеву просто на просто необходимо сменить профессию, так как выполнять обязанности ведущего у него не очень выходит.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:03

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