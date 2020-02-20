Ученые признали столетние каски Адриана лучшей защитой от контузии





Ученые изучили четыре типа касок. В перечень вошли французская модель Адриана, немецкая Штальхельм, британская Броди, современный шлем АСН, изготовленный на основе пластика с добавлением пара-арамидных и кевларовых волокон. Соорудив установку для имитации взрыва, эксперты протестировали каждый образец.Ученые выяснили, что во время взрыва ударная волна приходится на теменную зону. Каждая каска снижает силу давления, но шлем Адриана показал самые лучшие результаты. Возможно, его успех связан с особым гребнем в области темени, выполняющим роль усиления конструкции.