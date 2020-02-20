«Дом-2»: Мама Алёны Савкиной еле её отыскала и уложила спать





Надо признать, что это не единственная трудность в жизни молодой мамы. Не для кого секрет её большая любовь к караоке и выпивке. Как только её мать ослабляет свой контроль, девушка пускается в серьёзный загул. И если раньше причиной подобного поведения считали Романа Макеева, после последних выходок всё стало абсолютно ясно.И ведь только недавно появился новый поклонник Денис Мокроусов, а Савкина уже успела себя полностью показать. Отправившись на день рождения Милены Безбородовой, девушка возвратилась только под утро. Хотя всем обещала не задерживаться на праздновании долго.Крепко подвыпившую Алёну сумели вернуть домой практически силой. Её маме, всю ночь проведшей со своим внуком, утром пришлось разыскивать весёлую дочку. Мало того, Татьяне Владимировне Григорьевской пришлось помогать дочери снять сапоги и раздеться, так как та не в состоянии было сделать это сама.