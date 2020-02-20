Леонид Якубович прокомментировал слова сенатора Валерия Рязанского о размере пенсии





Недавно Леонид Якубович заявил, что не может понять, куда делись отчисления с его зарплаты почти за 60 лет трудового стажа. Телеведущий пожаловался, что его пенсия составляет всего 23 000 рублей. На слова ведущего "Поле чудес" отреагировал сенатор Валерий Рязанский. Политический деятель отметил, что Леониду Якубовичу могли бы помочь его знаменитые коллеги. Как считает сенатор, известному ведущему не стоит жаловаться, что он получает от государства мало денег, поскольку о маленькой выплате могут высказываться только труженики.В недавнем интервью, Леонид Якубович возмутился таким заявлением сенатора. Он хочет, чтобы Валерий Рязанский сказал ему эти слова прямо в глаза. Также известный телеведущий заявил: "Ему бы такую пенсию, как у него зарплата. И всё было бы нормально".