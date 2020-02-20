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Журналист Сергей Косторный: "Ванга призывала остерегаться «дня пяти двоек"

Ванга призывала остерегаться «дня пяти двоек». Журналист Сергея Косторный сохранил запись с предсказаниями болгарской ясновидящей, которое ранее не было известно общественности.

В 2020 году такой датой может стать 22 декабря. В этот день провидица предсказала катастрофу мирового масштаба. Трагедия произойдет из-за падения некого объекта. Вероятно, речь шла о метеорите. Ванга рассказывала о черном пепле, который накроет Землю, а тучи в этот день затмят солнце. Большинство жителей планеты должны погибнуть. Ученые к подобным пророчествам относятся со скепсисом. Астрономы уверяют, что в ближайшее время угрозы для планеты нет. Некоторый риск возник 15 февраля, когда астероид PZ39 пролетел на близком от Земли расстоянии. Теперь такое событие произойдет только через 55 лет. Каких-либо других опасных объектов в космическом пространстве не наблюдается.

Ранее в Интернете обсуждали предсказания Ванги о коронавирусе, о котором она говорила еще в 70-е годы прошлого века. Прорицательница ошиблась с местом возникновения эпидемии. Вместо Африки очаг инфекции вспыхнул в Китайской Республике.

Сторонники теории заговора связали новый вирус с именем миллиардера Билла Гейтса. Они полагают, что предприниматель вместе с супругой знали о пророчестве и предусмотрительно предоставили африканскому континенту 10 млн долларов на борьбу с заболеванием. Однако доказательств, подтверждающих эту версию, предоставлено не было.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 10:50

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