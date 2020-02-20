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Учёные выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта видят яркие и красочные сны

Учёные провели исследование и сделали вывод, что сны, которые человек видит ночью, имеют прямое отношение к уровню его интеллекта. Согласно результатам эксперимента, чем выше умственные способности человека, тем ярче и красочнее его сновидения.

В ходе эксперимента участвовали больше 2000 человек. Перед началом исследования каждый доброволец прошел специальный тест, с помощью которого получилось установить уровень его интеллекта. Позднее они ответили на ряд вопросов, которые связаны с их снами. В ходе опроса специалисты неожиданно обнаружили, что большое количество участников испытания вообще не могли вспомнить сон, который видели прошлой ночью.

Отдельная группа людей утверждала, что прежде не видела сновидения. И лишь малая часть добровольцев сообщили, что видят сны практически каждую ночь, к тому же довольно живописные и яркие. Согласно объяснениям экспертов, данный факт позволяет утверждать, что те, кто наблюдает насыщенные сновидения и запоминает их после подъёма, во время прохождения теста на установление уровня интеллекта показали самые лучшие результаты. Это позволило экспертам сделать вывод, согласно которому добровольцы с высокими умственными способностями намного чаще видят сны, чем те, у кого средний уровень. Более того, их сновидения насыщенные и реалистичные.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:32

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