Учёные выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта видят яркие и красочные сны





В ходе эксперимента участвовали больше 2000 человек. Перед началом исследования каждый доброволец прошел специальный тест, с помощью которого получилось установить уровень его интеллекта. Позднее они ответили на ряд вопросов, которые связаны с их снами. В ходе опроса специалисты неожиданно обнаружили, что большое количество участников испытания вообще не могли вспомнить сон, который видели прошлой ночью.Отдельная группа людей утверждала, что прежде не видела сновидения. И лишь малая часть добровольцев сообщили, что видят сны практически каждую ночь, к тому же довольно живописные и яркие. Согласно объяснениям экспертов, данный факт позволяет утверждать, что те, кто наблюдает насыщенные сновидения и запоминает их после подъёма, во время прохождения теста на установление уровня интеллекта показали самые лучшие результаты. Это позволило экспертам сделать вывод, согласно которому добровольцы с высокими умственными способностями намного чаще видят сны, чем те, у кого средний уровень. Более того, их сновидения насыщенные и реалистичные.