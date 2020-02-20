Роман Капаклы и Марина Африкантова заканчивают ремонт в выигранной квартире
Один из участников телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы на проводимом на проекте конкурсе выиграл квартиру. Он собирается переехать туда со своей женой Мариной Африкантовой.
В беседе с журналистами Роман поделился своими планами. Он рассказал, что с женой они уже продумали проект и отделку. Рома и Марина собираются оставить в квартире больше свободного пространства, а самым значимым местом собираются сделать балкон. Установить там кофейный столик и стулья, чтобы с удобствами наблюдать за деревьями в лесу.
Пусть ремонт пока и не закончен, основные работы уже сделаны. Супруги надеются, что квартира приглянется также их четвероногому другу, собаки Боните.
Капаклы рассказал, что с женой уже выбрали бытовую технику и мебель.
Участник телестройки поведал журналистам, что бесконечно благодарен супруги Марине за её поддержку и помощь в завоевании победы. По его словам, на вопрос об олицетворении доброты он готов просто предъявить свою жену.
Марина и Роман заключили брак год назад. Не устраивая пышных торжеств они просто поставили подписи в одном из ЗАГСов города Москвы.
В беседе с журналистами Роман поделился своими планами. Он рассказал, что с женой они уже продумали проект и отделку. Рома и Марина собираются оставить в квартире больше свободного пространства, а самым значимым местом собираются сделать балкон. Установить там кофейный столик и стулья, чтобы с удобствами наблюдать за деревьями в лесу.
Пусть ремонт пока и не закончен, основные работы уже сделаны. Супруги надеются, что квартира приглянется также их четвероногому другу, собаки Боните.
Капаклы рассказал, что с женой уже выбрали бытовую технику и мебель.
Участник телестройки поведал журналистам, что бесконечно благодарен супруги Марине за её поддержку и помощь в завоевании победы. По его словам, на вопрос об олицетворении доброты он готов просто предъявить свою жену.
Марина и Роман заключили брак год назад. Не устраивая пышных торжеств они просто поставили подписи в одном из ЗАГСов города Москвы.