Роман Капаклы и Марина Африкантова заканчивают ремонт в выигранной квартире





В беседе с журналистами Роман поделился своими планами. Он рассказал, что с женой они уже продумали проект и отделку. Рома и Марина собираются оставить в квартире больше свободного пространства, а самым значимым местом собираются сделать балкон. Установить там кофейный столик и стулья, чтобы с удобствами наблюдать за деревьями в лесу.Пусть ремонт пока и не закончен, основные работы уже сделаны. Супруги надеются, что квартира приглянется также их четвероногому другу, собаки Боните.Капаклы рассказал, что с женой уже выбрали бытовую технику и мебель.Участник телестройки поведал журналистам, что бесконечно благодарен супруги Марине за её поддержку и помощь в завоевании победы. По его словам, на вопрос об олицетворении доброты он готов просто предъявить свою жену.Марина и Роман заключили брак год назад. Не устраивая пышных торжеств они просто поставили подписи в одном из ЗАГСов города Москвы.