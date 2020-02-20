АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Роман Капаклы и Марина Африкантова заканчивают ремонт в выигранной квартире

Один из участников телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы на проводимом на проекте конкурсе выиграл квартиру. Он собирается переехать туда со своей женой Мариной Африкантовой.

Роман Капаклы и Марина Африкантова заканчивают ремонт в выигранной квартире

В беседе с журналистами Роман поделился своими планами. Он рассказал, что с женой они уже продумали проект и отделку. Рома и Марина собираются оставить в квартире больше свободного пространства, а самым значимым местом собираются сделать балкон. Установить там кофейный столик и стулья, чтобы с удобствами наблюдать за деревьями в лесу.


Пусть ремонт пока и не закончен, основные работы уже сделаны. Супруги надеются, что квартира приглянется также их четвероногому другу, собаки Боните.

Капаклы рассказал, что с женой уже выбрали бытовую технику и мебель.

Участник телестройки поведал журналистам, что бесконечно благодарен супруги Марине за её поддержку и помощь в завоевании победы. По его словам, на вопрос об олицетворении доброты он готов просто предъявить свою жену.

Марина и Роман заключили брак год назад. Не устраивая пышных торжеств они просто поставили подписи в одном из ЗАГСов города Москвы.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев заступился за признавшуюся в покупке голосов…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов не видит смысла в замене Шепелева на Еремеева в шоу «На самом…
Иранского робота Сурена-3 научили бурить стены и делать…
Яна Рудковская резко высказалась о прибавляющих ей возраст журналистах: «Прыщавы и угристы не только лица, но и…
Бета-версия ОС Android 11 от Google стала доступной для…
Росздравнадзор о проверке «Кагоцела»: «Воздействие на репродуктивную систему не…
Наташа Королева гордится работающим курьером сыном…
В Челябинске два человека получили сильные ожоги при взрыве в…
Ученые признали столетние каски Адриана лучшей защитой от…
Сын Никаса Сафронова намерен провести акцию в защиту полных…
Ведущему «Дом-2» Антону Беккужеву стоит задуматься о смене сферы…
Леонид Якубович прокомментировал слова сенатора Валерия Рязанского о размере…
«Дом-2»: Мама Алёны Савкиной еле её отыскала и уложила…
Журналист Сергей Косторный: "Ванга призывала остерегаться «дня пяти…
Эксперты рассказали о преимуществах Redmi K30 Pro 5G перед Xiaomi Mi…
Мейталь Доэн о разрыве с Аль Пачино: «Не могла терпеть его скупость и…
Учёные выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта видят яркие и красочные…
Политолог Родионов: «Зеленский не сможет продержаться до конца президентского…
Роман Капаклы и Марина Африкантова заканчивают ремонт в выигранной…
Не «серая мышь»: Как на самом деле выглядит бывшая жена звезды «Дом-2» Жени…
Витас не побоялся приехать к фанатам в Китай, несмотря на эпидемию…
Пользователи Windows 7 пострадали от масштабной атаки…
Звезда «Дом-2» Маргарита Овсянникова прикрыла голые бедра прозрачной…
Ученые выяснили, почему зубная эмаль окрашивается под воздействием…
Эксперты назвали основные причины переработок людей в…
Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере…
Пластический хирург отговорил делать операцию Ксению…
Павел Прилучный показал отрывок из фильма "Девятаев", ради которого решил сбросить 39…
Просмотреть все новости