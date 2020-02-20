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Витас не побоялся приехать к фанатам в Китай, несмотря на эпидемию коронавируса

В своем микроблоге Instagram певец Витас рассказал подписчикам об эпидемии коронавируса, находясь в центре событий. Артист поехал в Китай, чтобы сделать масштабное шоу в крупных китайских городах и пообщаться с фанатами.

Витас не побоялся приехать к фанатам в Китай, несмотря на эпидемию коронавируса


Из-за эпидемии коронавируса Витас не стал отменять запланированные выступления. В Китае у него очень преданные поклонники, так как именно в этой стране он имеет большую популярность. Десять лет назад российский певец был удостоен звания народного артиста КНР, а в городе Шанхай установили его памятник. Славу Витас обрел благодаря своему высокому голосу и таинственной судьбе.

Концерты артиста чаще проходят в Поднебесной, чем в родной стране. Поэтому Витас не захотел расстраивать китайских фанатов и не побоялся приехать с выступлениями в Китай в период эпидемии. По словам знаменитости, по городам он ходит в маске, но на концертах и при общении с фанатами ее снимает. Возможно, певец не боится того, что может заразиться новым опасным вирусом.

Также в Китае живет его дочь Алла, которая также хочет связать свою жизнь с творчеством. Девочка уже успела сняться в четырех кинофильмах в Китае. Ранее артист был убежден, что его дочь ждет спортивное будущее, так как она показывала отличные результаты в тхэквондо. Кроме этого, Алла спела на концерте звездного отца и видео с ее выступлением за сутки набрало шесть миллионов просмотров.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:14

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