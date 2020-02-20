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Пользователи Windows 7 пострадали от масштабной атаки хакеров

Эксперты по кибербезопасности сообщают о резком скачке количества вредоносных программ в Windows 7 после потери поддержки от Microsoft. Пользователи популярной ОС также недавно пострадали от масштабной атаки хакеров, чьи вирусы были уникальными в 93% случаев.

Хотя Windows 7 потеряла поддержку Microsoft еще в январе, многие юзеры до сих пор пользуются операционной системой, которая осталась открытой для воздействия вредоносного ПО. По мнению специалистов из компании по кибербезопасности Webroot, подобная тенденция привела к росту числа вирусов на 125%, ориентированных на эту ОС. К этому выводу команда экспертов пришла после изучения 37 млрд URL-адресов, 842 млн доменов, 4 млрд IP-адресов, 31 млн активных мобильных приложений и 36 млрд записей о поведении файлов.

В первую очередь отмечалась активизация фишинговых операций - здесь наблюдается увеличение на на 640% по сравнению с прошлым годом. Критические показатели можно заметить и в уникальности каждого зловреда, которая превышала 93,6% - самый высокий показатель за всю историю наблюдения. Более того, 35% компьютеров обычных пользователей были целью злоумышленников два или три раза подряд. Зачастую хакеры пытались маскировать свои программы под криптовалютные биржи (55%), игровые сайты (50%), почтовые сервисы (40%), финансовые организации (40%) и платёжные системы (32%).

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:11

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