Звезда «Дом-2» Маргарита Овсянникова прикрыла голые бедра прозрачной накидкой

Экс-участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова разместила в личном блоге новые фотографии. Так, на одном снимке она позирует в зеленом полупрозрачном платье, где пользователи смогли увидеть, как светится ее нижнее белье. На втором фото она предстала в черном боди. Свои ноги при этом немного прикрыла накидкой.У своих поклонников в Сети девушка поспешила поинтересоваться, а нравятся ли им такие ее образы. Фолловеры в основном поддержали Маргариту Овсянникову. Были и те, кто даже признался ей в любви.Так, пользователи социальных сетей написали Маргарите, что она смотрится очень шикарно в любом образе. Помимо этого, они подчеркнули, что она королева, а ее песни и клипы самые лучшие.Стоит отметить, бывшая участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова и ранее делала весьма откровенные фотографии, которые приходились по душе ее поклонникам.