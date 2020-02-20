Ученые выяснили, почему зубная эмаль окрашивается под воздействием фтора





Флюороз меняет цвет эмали и характеризуется появлением непрозрачных белесых пятен или полос. Подобные зубы носят название «испещрённые», «рябая эмаль» или «пятнистая эмаль». Развивается заболевание еще до прорезывания зубов из-за повышенной концентрации фтора в питьевой воде. Чтобы понять основу процесса, исследователи изучили воздействие этого микроэлемента на клетки тканей, лежащих в основе защитной оболочки зуба. У грызунов под влиянием данного химического элемента нарушалась регуляция кальция в организме, из-за чего его уровень значительно снижался. Также негативное воздействие выражалось в изменении показателей производства энергии в митохондриях.Секвенирование РНК выявило в клетках зубной эмали, подвергшихся изменениям из-за фтора, повышенную генную экспрессию. Этот процесс коснулся генов, кодирующих белки митохондрий, что тоже связано с изучаемым вопросом.