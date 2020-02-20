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Пластический хирург отговорил делать операцию Ксению Собчак

Не так давно известная телеведущая Ксения Собчак была замечена в клинике известного пластического хирурга Сергея Блохина, который является очень популярным у российских звёзд. Поклонники решили: звезда, которой в этом году исполняется 39 лет, решила корректировать внешность.

Пластический хирург отговорил делать операцию Ксению Собчак

Хотя ранее Собчак призывала стареть красиво, самой ей, видимо, не нравится возрастные изменения её внешности. Вероятно для нового супруга она желает выглядеть молодо.


В беседе с журналистами хирург подтвердил визит Собчак. Он не назвал точно операцию, но смог сказать, что теледива хотела с помощью пластики омолодить лицо. Также он поведал что сумел отговорить её вмешиваться во внешность как минимум на 10 лет, так как не видит к этому никаких поводов.

В прошлом Ксения Собчак признавалась, что обращалась к пластическим хирургам по поводу носа. Но несмотря на то, что её часто упрекают недостаточно пышной грудью, она абсолютно довольно размером и внешним видом своего бюста.

Понятно желание телеведущий выглядеть безупречно. Ведь недавно она вернулась на Первый канал. Хотя на данный момент не ясно, как долго новое шоу «Док-ток» задержится на экранах. Зрители бурно критикуют как сами выпуски, так и ведущую.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48

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