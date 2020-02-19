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Алсу прокомментировала нежелание Галкина и Пугачёвой поддержать её дочь Микеллу на конкурсе "Голос. Дети"

Певица Алсу дала интервью телеведущей Ксении Собчак, в рамках которого прокомментировала нежелание Максима Галкина и Аллы Пугачёвой поддержать её дочь Микеллу на песенном конкурсе "Голос. Дети". Шоумен тогда не скрывал, что оказался разочарованным результатами проекта, так как видел в победителях Ержана Максима, также и Примадонну не удовлетворил финал телешоу.

Это многим кажется странным, потому что Алсу и Алла Пугачёва, как считалось, дружили на протяжении многих лет. В своё время Примадонна помогала начинающей певице добиться популярности, приглашая её петь на своих концертах. Теперь же исполнительница хита «Зимний сон» не смогла дать чёткого пояснения нежеланию звёздных супругов поддержать её дочь Микеллу на конкурсе "Голос. Дети". Сначала певица заметила, что с Аллой Пугачёвой у неё замечательные отношения, к ней она испытывает огромное уважение, а слова Максима Галкина назвала его личным мнением. «Я и сама, кроме Микеллы, болела за певицу из Грузии Анастасию Сисаури», – призналась звезда.

Когда же Ксения Собчак напомнила Алсу о её многолетней дружбе с Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой, артистка сделала достаточно неожиданный комментарий, заявив, что её со звёздной четой «ничего не связывает», а их отношения всегда ограничивались словами «привет – пока – как дела».

«Я не знаю причину, по которой Алла Пугачёва не выступила в поддержку моей дочери. Я не могу отвечать за кого-то другого. Они приняли такую позицию, это их мнение», – резюмировала Алсу.


Ранее певица выразила сожаление, что агитировала зрителей голосовать за Микеллу и «покупала» для неё голоса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:33

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