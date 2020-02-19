Оксана Самойлова в деталях рассказала, как прошли роды в США

Оксана Самойлова сообщила, что оказалась в роддоме в 6 утра по местному времени, где врачи после осмотра стали готовить модель к родам. После подключения всех датчиков и получения необходимых анализов медики предоставили роженице множество документов для подписания, среди которых было и завещание. Последнее очень удивило Оксану Самойлову. Затем последовало ожидание подтверждения из банка крови, без которого врачи не начинают ни одной операции.В операционной Оксану Самойлову удивила музыка и десяток врачей, которые быстро проводят кесарево сечение. После родов пациентов переводят в восстановительную палату, которая отделяется от других тканевыми шторками. Женщин подключают к необходимым аппаратам и начинают тщательно и достаточно часто следить за состоянием их здоровья. Нахождение в этой палате длится всего пару часов, хотя в Москве это занимает 6-8 часов. Оксана Самойлова призналась, что весь вчерашний день прошел в полубреду, а кесарево сечение оказалось не плановым. Также модель не испытывает болевых ощущений, как бывает обычно после операции, а спустя 7,5 часов из еды врачи разрешили ей есть лед и выпить немного воды, но попросили "не налегать". Позднее ей принесли фруктовые пюре, желе, газировку и йогурт.К слову, Оксана Самойлова осуществила давнюю мечту своего супруга Джигана, 18 февраля родив сына. Мальчика назвали Давидом.